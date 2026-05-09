 Hallan muerto al actor Park Dong-bin en Corea del Sur
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Encuentran muerto a famoso actor dentro de un restaurante

Las primeras investigaciones indican que el cuerpo del actor no presentaba señales de violencia.

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El actor surcoreano Park Dong-bin fue encontrado sin vida dentro de un restaurante que planeaba inaugurar en los próximos días en la ciudad de Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. La noticia ha causado conmoción en la industria del entretenimiento asiático y entre sus seguidores.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hallazgo ocurrió durante la madrugada del pasado 29 de abril, cuando una persona cercana al actor llegó al establecimiento y lo encontró sin signos vitales. Tras descubrir el cuerpo, alertó de inmediato a las autoridades locales.

Las primeras investigaciones indican que el cuerpo del actor no presentaba señales de violencia, aunque las causas exactas de su muerte todavía no han sido reveladas. Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Trayectoria de Park Dong-bin

Park Dong-bin tenía 56 años y era reconocido por su trayectoria en cine y televisión. Participó en producciones como "Shiri", "Volcano High", "The Huntresses", "Reset", "Zombie Detective" y "Café Minamdang", consolidándose como una figura conocida dentro de la industria surcoreana.

Medios locales también informaron que familiares y amigos asistieron al funeral del actor, donde su esposa expresó entre lágrimas el dolor que atraviesa la familia tras la inesperada pérdida.

La muerte del intérprete ocurre en medio de una creciente preocupación en Corea del Sur por el fallecimiento de varias figuras públicas en los últimos años, casos que han generado debate sobre la presión dentro de la industria del entretenimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las investigaciones ni sobre las posibles causas del fallecimiento del actor.

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