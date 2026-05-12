Jade Fraser: ¿Por qué Televisa le cerró las puertas?

Jade Fraser enfrenta uno de los grandes desafíos dentro del mundo del espectáculo tras revelar que fue descartada para varios papeles debido a su físico.
En una industria donde la apariencia suele ser determinante, Jade Fraser relató que las exigencias sobre el tamaño de sus senos le cerraron puertas en múltiples proyectos.
Lejos de dejarse vencer por la frustración, la actriz tomó cartas en el asunto para transformar su situación. Ella confesó que el rechazo inicial la afectó profundamente, pero optó por transitar un nuevo camino.
"Me dolió y me deprimió, pero decidí actuar para no quedarme con la frustración", expresó Fraser en entrevista a TV notas.
A partir de ese momento enfocó su energía en prepararse detrás de cámaras. Estudió cine, fundó su propia casa productora y pronto estrenará una película a nivel nacional.
La cinta en cuestión se titula Coincidencias, en la que Jade Fraser comparte pantalla con Patricio de Rodas y Leonardo Daniel.
El proyecto ha sido reconocido en festivales internacionales como el Chicago Indie Film 2026, donde ganó el premio a Mejor Película. El estreno nacional ya está en puerta.
Como productora, Jade Fraser enfatiza que no repetirá los patrones de discriminación que a ella le tocó vivir.
"Es increíble la libertad que siento. Me manejo con el respeto, la disciplina y el amor, como se debe tratar a cualquier persona dentro de una producción", comentó. Su propósito es generar un ambiente laboral sano y respetuoso, lejos de las imposiciones y frustraciones por estereotipos físicos.
Sin cirugías, con autenticidad
Ante los constantes comentarios sobre que debía someterse a una cirugía estética para tener busto grande, Jade Fraser reconoce que lo ha considerado, pero afirma estar feliz con su cuerpo y priorizar su bienestar emocional sobre la aceptación ajena.
"Nunca he dependido de un busto grande, y no me importa lo que otros opinan sobre mi físico. En este cuerpo decido yo. Si quiero, lo hago, y si no, pues gracias por la propuesta", aseguró la actriz.
Sobre el impacto emocional que causaron estos rechazos, Fraser admite que acudió a terapia psicológica para procesar las experiencias negativas.
"Siempre he tomado terapia. Todos debemos desahogar la información que guardamos, porque si no se convierte en enfermedades. Hay que limpiar la mente", aconsejó, reconociendo la importancia del bienestar mental en su trayectoria.
Jade Fraser nació el 8 de enero de 1993 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera despegó en 2010 con la telenovela Niña de mi corazón. Desde entonces ha formado parte de melodramas populares como:
- Abismo de pasión (2012)
- Amores verdaderos (2013)
- Hasta el fin del mundo (2014)
- Mi marido tiene familia (2017)
- Hijas de la luna (2018)
- Vencer el miedo (2021)
Además, su impacto en redes sociales es notable, ya que cuenta con más de 753 mil seguidores en Instagram.