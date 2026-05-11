Eiza González: ¡Transformación como fisicoculturista!

Eiza González continúa consolidándose como una de las actrices mexicanas más importantes en Hollywood y ahora se prepara para uno de los proyectos más intensos de su carrera. La artista protagonizará Iron Jane, una película centrada en el competitivo mundo del fisicoculturismo femenino, donde mostrará una transformación física impactante.
La cinta, dirigida y escrita por Lissette Feliciano, será presentada en el Marché du Film de Cannes, uno de los espacios más importantes de la industria cinematográfica internacional.
De acuerdo con la información revelada por Variety, Eiza interpretará a Janie John, una mujer marcada por una infancia llena de abandono e invisibilidad, que encuentra en el fisicoculturismo una manera de sentirse poderosa y finalmente reconocida.
La historia mostrará cómo el personaje comienza una intensa transformación física y mental mientras es entrenada por un ex campeón de la disciplina, interpretado por Brandon Sklenar, actor conocido por La Empleada y otros proyectos recientes en Hollywood.
Una transformación extrema
La trama de Iron Jane promete adentrarse en los aspectos más oscuros de la obsesión por la perfección física. Según la sinopsis, Janie se sumerge en un entrenamiento implacable que la lleva a sobrepasar los límites de su cuerpo mientras asciende rápidamente en el competitivo mundo del fisicoculturismo.
Sin embargo, conforme su físico cambia, también empieza a fracturarse su conexión con la realidad.
La película explorará temas como la presión estética, la identidad, la ambición y la necesidad de aceptación, mostrando cómo la búsqueda de la perfección puede convertirse en algo destructivo.
La directora Lissette Feliciano destacó el compromiso de Eiza González con el proyecto y aseguró que la actriz entregó una transformación tanto física como emocional para dar vida al personaje.
"Eiza aportó valentía, compromiso físico y emocional, además de un gran espíritu colaborativo", explicó Feliciano sobre el trabajo de la actriz mexicana.
¿Quién es Eiza González?
Eiza González es una actriz y cantante mexicana nacida en Ciudad de México. Inició su carrera en producciones juveniles y alcanzó gran popularidad gracias a la telenovela Lola, érase una vez, donde rápidamente se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana.
Con el paso de los años logró abrirse camino en Hollywood participando en importantes producciones internacionales. Entre sus películas más reconocidas se encuentran Baby Driver, Ambulance, Godzilla vs. Kong, I Care a Lot y Alita: Battle Angel.
Además de su carrera en el cine, Eiza también ha destacado por su presencia en alfombras rojas, campañas de moda y eventos internacionales, convirtiéndose en una de las mexicanas con mayor proyección en la industria del entretenimiento.
En los últimos años la actriz ha apostado por personajes más complejos y oscuros, alejándose de los papeles convencionales para demostrar su versatilidad frente a las cámaras.
Iron Jane y su llegada a Cannes
El proyecto ha llamado la atención desde su anuncio debido a la intensidad de la historia y al enfoque femenino de la narrativa. Sus productores describen la película como una mirada poderosa y humana sobre la imagen corporal y las exigencias de una industria obsesionada con la perfección.
La presencia de Iron Jane en el Marché du Film de Cannes también ha elevado las expectativas alrededor de la cinta, ya que este espacio suele reunir algunas de las producciones más comentadas y prometedoras del cine internacional.
Mientras tanto, Eiza González continúa sumando importantes proyectos a su carrera. Próximamente también participará en nuevas producciones como I Love Boosters y el esperado regreso de 3 Body Problem.
Con Iron Jane, la actriz mexicana busca mostrar una faceta completamente distinta y demostrar, una vez más, que está dispuesta a asumir retos físicos y emocionales para seguir conquistando Hollywood.