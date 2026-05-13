 Héctor Sandarti Lanza Proyecto Innovador en Guatemala
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Héctor Sandarti regresa a Guatemala con inspirador proyecto

El presentador guatemalteco, reconocido por su carisma en televisión, lanza un programa innovador que promete destacar historias de superación y talento en un formato atractivo.

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Héctor Sandarti sorprende al público guatemalteco al presentar un nuevo proyecto dirigido a inspirar con relatos de vidas transformadoras.

El reconocido conductor regresa a su país natal con "Triunfadores", un podcast semanal que destaca historias de guatemaltecos ejemplares y su impacto en la sociedad.

El formato presenta testimonios de personas que, desde diferentes ámbitos, han dejado huella a través de la perseverancia, el trabajo social y su pasión por mejorar la vida de otros.

Héctor Sandarti busca conectar a la audiencia con historias reales que demuestran cómo es posible marcar la diferencia en el entorno.

"Triunfadores" reúne a figuras como Alan Tenenbaum, Estuardo Reyna, Mayra Porras y Pablo Castañeda, todos guatemaltecos reconocidos por impulsar proyectos sociales y motivar a nuevas generaciones.

Cada episodio presenta experiencias personales y proyectos que reflejan la superación de obstáculos, el impulso de iniciativas solidarias y la búsqueda del bienestar colectivo.

"Triunfadores" brinda un espacio para conversar sobre logros, desafíos y el propósito de quienes han decidido ir más allá de sus metas personales para transformar su comunidad.

Dónde ver el podcast: estreno y transmisiones

El podcast se emite semanalmente a través del canal de YouTube de HispanoTV, permitiendo que los espectadores sigan cada entrega y descubran nuevas historias. La iniciativa acerca al público relatos emotivos y auténticos, en un formato que facilita la cercanía y la reflexión.

El primer episodio se transmitió el 12 de mayo, con la historia de Pablo Castañeda, un guatemalteco que combina su pasión por el café con acciones solidarias.

Su proyecto CoffeeMed brinda servicios médicos a comunidades de Guatemala con acceso limitado a la atención en salud, mostrando cómo es posible integrar vocación personal y ayuda social.

Con este nuevo proyecto, Héctor Sandarti fortalece su vínculo con el público nacional tras varios años de carrera internacional en televisión. La propuesta apuesta por un formato más íntimo, donde cada invitado comparte detalles de su vida, motivaciones y el impacto de sus acciones.

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