Fallece Donald Gibb, estrella de 'La Venganza de los Nerds'

El actor estadounidense Donald Gibb, famoso por interpretar al temido pero carismático "Ogre" en la saga Revenge of the Nerds, murió a los 71 años debido a complicaciones de salud, según confirmó su familia.
La noticia fue dada a conocer durante la madrugada del miércoles a través de un comunicado compartido con distintos medios internacionales y posteriormente confirmada por su hijo Travis Gibb.
De acuerdo con la familia, el actor falleció en su casa en Texas rodeado de sus seres queridos. Por el momento se desconoce las causas de su muerte.
"Es con el corazón encogido que anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb, un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor", expresó la familia en el comunicado.
Asimismo, destacaron que el actor era una persona profundamente querida fuera de la pantalla.
"Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón", añadieron sus familiares.
Una estrella inolvidable de los años 80
Donald Gibb se convirtió en una de las figuras más recordadas de las comedias juveniles de la década de 1980 gracias a su interpretación de Frederick Aloysius "Ogre" Palowaski.
Su personaje apareció por primera vez en Revenge of the Nerds en 1984 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público debido a su imponente físico, personalidad explosiva y frases memorables.
Aunque inicialmente "Ogre" era presentado como el típico abusador universitario dentro de la película, con el paso de las secuelas el personaje evolucionó y terminó ganándose el cariño de los fans.
El actor retomó el papel en Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise y posteriormente en Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love.
Gracias a su interpretación, Donald Gibb terminó convirtiéndose en un auténtico ícono de culto para toda una generación que creció viendo las populares comedias universitarias de los años 80.
Su carrera más allá de "Ogre"
Aunque el personaje de Ogre marcó su carrera, Donald Gibb también participó en varias producciones importantes tanto en cine como en televisión.
Uno de sus papeles más recordados fuera de la comedia fue el de Ray Jackson en Bloodsport, cinta protagonizada por Jean-Claude Van Damme.
En la película interpretó a un luchador fuerte y carismático que rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.
También apareció en producciones como Conan the Barbarian, Hancock y U.S. Marshals.
En televisión participó en exitosas series como The X-Files, MacGyver, Cheers, Seinfeld y Magnum, P.I..
Uno de sus personajes televisivos más populares fue Leslie "Dr. Death" Krunchner en la serie de HBO 1st & Ten.
Antes de Hollywood fue atleta
Donald Gibb nació el 4 de agosto de 1954 en Nueva York, aunque gran parte de su juventud transcurrió en California.
Antes de dedicarse por completo a la actuación, destacó en el deporte universitario gracias a su impresionante físico y altura.
Obtuvo una beca de baloncesto en la Universidad de Nuevo México y posteriormente jugó fútbol americano en la Universidad de San Diego.
Incluso llegó a formar parte de la plantilla de los San Diego Chargers antes de decidir cambiar el deporte por la actuación.
Su corpulencia, que superaba los dos metros de altura, terminó convirtiéndose en una de sus principales características en Hollywood, donde frecuentemente interpretaba personajes fuertes o intimidantes.
Sin embargo, quienes trabajaron con él aseguraban que fuera de cámaras era una persona amable, sencilla y con gran sentido del humor.
Fans lamentan su muerte
Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores comenzaron a compartir escenas, fotografías y frases de sus personajes más recordados en redes sociales.
Muchos destacaron la importancia de Donald Gibb dentro del cine de comedia de los años 80 y la nostalgia que generan sus películas.
"Una leyenda de mi infancia", "Ogre jamás será olvidado" y "Gracias por tantas risas" fueron algunos de los mensajes publicados por sus admiradores.
La muerte de Donald Gibb ocurre apenas unos meses después del fallecimiento de Robert Carradine, uno de sus compañeros de reparto en Revenge of the Nerds, quien murió en febrero de este año también a los 71 años.