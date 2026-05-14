José Luis Rodríguez 'El Puma' Regresa a Cantar en Guatemala

El legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como "El Puma", volverá a reencontrarse con el público guatemalteco en una noche cargada de nostalgia, romanticismo y emoción.
El artista, de 83 años, llegará al país con su gira "Gracias Tour", un espectáculo donde interpretará algunos de los mayores éxitos de su carrera como "Dueño de nada", "Agárrense de las manos", "Pavo Real" y muchas otras canciones que marcaron generaciones.
La presentación se realizará el próximo 16 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Pero más allá de la música, el regreso de El Puma a los escenarios tiene un significado mucho más profundo.
"Tengo dos pulmones prestados y estoy aquí"
Previo a uno de sus recientes conciertos en Paraguay, el cantante ofreció una conferencia de prensa donde habló abiertamente sobre el difícil proceso de salud que atravesó y cómo cambió su manera de ver la vida.
"Tengo dos pulmones prestados y estoy aquí", expresó el artista al recordar el doble trasplante pulmonar al que fue sometido en 2017.
Rodríguez fue diagnosticado en 2014 con fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad progresiva que afecta seriamente la capacidad respiratoria.
Según contó el propio cantante, los médicos fueron sinceros respecto a los riesgos de la operación.
"El médico me dijo: si no te operas, vas a morir; si te operas, posiblemente vivas, pero no te garantizo que puedas volver a cantar", recordó durante la conferencia.
Sin embargo, el artista logró recuperarse y regresar poco a poco a los escenarios internacionales.
A sus 83 años continúa realizando giras y asegura sentirse profundamente agradecido por seguir haciendo lo que más ama.
"No sabes lo que se siente estar de vuelta", confesó emocionado.
Una carrera que marcó generaciones
José Luis Rodríguez inició su carrera musical en la década de 1960 y con el paso de los años se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música latina.
Su sobrenombre "El Puma" nació en 1974 gracias a su participación en la telenovela Una muchacha llamada Milagros, donde interpretó un personaje inspirado en la canción "Mi amigo el Puma" del cantante argentino Sandro.
Desde entonces, el artista construyó una exitosa carrera musical que lo llevó a conquistar América Latina, Estados Unidos y Europa.
Canciones como Dueño de nada, Agárrense de las manos, Pavo Real y Voy a perder la cabeza por tu amor continúan siendo himnos de la balada romántica.
La música romántica "no pasa de moda"
Durante la conferencia, El Puma también habló sobre la permanencia de las canciones románticas a través de las décadas.
"Las canciones románticas son poemas, mensajes, descripciones", afirmó al defender el valor emocional de la música de antes.
El cantante aseguró que, aunque respeta todos los géneros musicales actuales, nunca sintió la necesidad de abandonar el estilo romántico que definió su carrera.
"Si he hecho música romántica toda mi vida, así será hasta que me vaya", expresó.
También destacó el trabajo de compositores como Manuel Alejandro, autor de grandes clásicos interpretados por artistas como Julio Iglesias, José José y Raphael.
"El amor sigue siendo el gran motor"
Otro de los temas que abordó durante su encuentro con la prensa fue el significado del amor y cómo este cambia con el paso de los años.
"El amor a los catorce años es distinto al de los cincuenta, sesenta o setenta. Va cambiando", comentó.
Sin embargo, aseguró que el amor sigue siendo la base de la existencia humana. "Por amor estamos aquí", expresó el cantante venezolano.
Además, habló sobre la importancia del arte, la música y el deporte como herramientas fundamentales para la salud emocional de las personas.
Una noche especial para Guatemala
La presentación de "Gracias Tour" en Guatemala promete ser una velada llena de recuerdos y emociones.
En redes sociales, el propio cantante aseguró que se tratará de una noche especial dedicada también a las madres.
"Hay canciones que son de mamá... y esta noche es para ellas", escribió al anunciar su regreso al país.
Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles en la plataforma de Primerafila. Los precios van desde Q490 hasta Q990, más cargos por servicio.