Shakira estrena 'Dai Dai': Pelotas históricas y banderas

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y una de las artistas más relacionadas con la historia musical del torneo vuelve a tomar protagonismo. Shakira estrenará oficialmente este jueves 14 de mayo el videoclip de "Dai Dai", tema que acompañará la próxima Copa del Mundo y que ya comenzó a generar expectativa entre millones de fanáticos del fútbol y la música.
La propia artista confirmó en sus redes sociales que el lanzamiento será este jueves a las 8:00 p.m. (Guatemala 6PM).
Los seguidores ya cuentan las horas para descubrir por completo una producción que promete convertirse en uno de los himnos más importantes rumbo al Mundial 2026.
Un videoclip lleno de referencias mundialistas
Uno de los detalles que más llamó la atención desde los adelantos publicados por Shakira es la cantidad de referencias visuales relacionadas con mundiales anteriores donde la colombiana dejó huella musical.
Mientras suena el coro principal de "Dai Dai", dentro de la escenografía aparecen cuatro balones históricos utilizados en distintas Copas del Mundo.
El videoclip incluye las pelotas oficiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cerrando con el balón oficial de Norteamérica 2026.
Para muchos fanáticos, se trata de un homenaje directo al legado que Shakira construyó junto a la FIFA durante las últimas dos décadas.
La artista participó en Alemania 2006 interpretando "Hips Don’t Lie", posteriormente conquistó al mundo con Waka Waka (This Time for Africa) y volvió a ser protagonista en Brasil 2014 con La La La (Brazil 2014).
Gracias a ello, muchos seguidores consideran que la colombiana ya forma parte de la identidad musical de los mundiales.
Vestuarios inspirados en varios países
El videoclip también apuesta por transmitir un mensaje de unión e inclusión.
Durante distintas escenas, Shakira aparece acompañada por bailarines que utilizan uniformes y vestuarios inspirados en las banderas de Argentina, Colombia y Estados Unidos.
La mezcla de colores y símbolos busca representar la diversidad cultural de los países participantes y especialmente de las sedes anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.
En algunas tomas, la artista también aparece utilizando un uniforme deportivo inspirado en el fútbol y tenis de plataforma que recuerdan los clásicos tacos de juego.
La producción fue grabada en el icónico estadio Maracaná de Brasil, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol.
El regreso de Shakira al Mundial
"Dai Dai" marca el regreso oficial de Shakira al universo mundialista después de más de una década.
El tema fue realizado junto al cantante nigeriano Burna Boy, una de las figuras más importantes de la música africana actual.
La canción mezcla sonidos internacionales, ritmos festivos y frases en distintos idiomas, buscando transmitir la emoción global que genera la Copa del Mundo.
Según varios seguidores, algunas palabras utilizadas en el coro representan expresiones similares a "vamos" o "dale" en distintas culturas, reforzando la idea de unión entre países.
La letra inicia con el pegajoso "Oe, oe, oe", evocando inmediatamente el ambiente de estadio y celebración típico de los mundiales.
Dónde escuchar "Dai Dai"
El videoclip oficial estará disponible desde este jueves en YouTube y el tema también llegará a plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Deezer.
La expectativa es enorme debido al impacto histórico que tuvieron los anteriores himnos mundialistas interpretados por Shakira.