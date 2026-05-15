 20 Años de 'El Código Da Vinci': Dónde Ver la Trilogía
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"El Código Da Vinci" cumple 20 años: dónde ver la famosa trilogía de Robert Langdon

"El Código Da Vinci" marcó a toda una generación y convirtió a Robert Langdon en uno de los personajes más populares del cine y la literatura. ¿Dónde ver la trilogía completa?

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Código Da Vinci, Redes sociales
Código Da Vinci / FOTO: Redes sociales

"El Código Da Vinci" cumple más de dos décadas desde su publicación original y continúa siendo una de las historias de misterio y conspiración más influyentes del siglo XXI.

La obra escrita por Dan Brown revolucionó el género thriller al combinar historia, religión, arte, sociedades secretas y códigos ocultos en una narrativa que atrapó a millones de lectores alrededor del mundo.

El éxito fue tan grande que Hollywood llevó las novelas al cine en una serie de películas dirigidas por Ron Howard y protagonizadas por Tom Hanks como el profesor Robert Langdon.

Con el paso de los años, las películas se consolidaron como una de las trilogías de suspenso más populares del cine moderno.

El fenómeno mundial de El Código Da Vinci

Publicado originalmente en 2003, El Código Da Vinci rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial internacional.

La novela permaneció durante años en listas de libros más vendidos y fue traducida a decenas de idiomas.

La historia despertó enorme controversia debido a sus teorías sobre la Iglesia católica, el Santo Grial y sociedades secretas como el Priorato de Sion.

Precisamente esa mezcla de religión, arte y conspiraciones fue lo que convirtió la saga en un fenómeno cultural.

Posteriormente, la adaptación cinematográfica estrenada en 2006 terminó de impulsar la popularidad de Robert Langdon como personaje.

Tom Hanks dio vida al famoso profesor de simbología de Harvard, mientras que Ron Howard se encargó de dirigir las producciones cinematográficas.

¿Quién es Robert Langdon?

Robert Langdon es un profesor especializado en simbología y religión que se ve envuelto en investigaciones relacionadas con secretos históricos y conspiraciones internacionales.

A lo largo de las películas, el personaje recorre ciudades como París, Roma, Florencia y el Vaticano mientras intenta resolver enigmas basados en obras de arte, textos antiguos y símbolos ocultos.

Su estilo intelectual, calmado y analítico convirtió a Langdon en uno de los personajes más reconocibles del thriller moderno.

Aunque la saga literaria de Dan Brown incluye más libros, la trilogía cinematográfica más popular está compuesta por tres películas principales.

El Código Da Vinci (2006)

The Da Vinci Code es probablemente la entrega más famosa de la saga. La trama comienza con el asesinato de Jacques Saunière, conservador del Museo del Louvre, en París.

Robert Langdon y la criptóloga Sophie Neveu descubren pistas ocultas en obras de Leonardo da Vinci que los llevan a investigar el Priorato de Sion y los secretos alrededor del Santo Grial.

La película generó enorme polémica mundial debido a sus referencias religiosas y teorías alternativas sobre la historia del cristianismo.

A pesar de las críticas de sectores religiosos, la cinta fue un éxito en taquilla.

Ángeles y Demonios (2009)

Angels & Demons fue la segunda película estrenada, aunque cronológicamente corresponde al primer caso importante de Robert Langdon.

La historia inicia cuando el profesor es llamado al CERN tras el asesinato de un científico y el robo de antimateria.

Pronto descubre que la antigua sociedad secreta de los Illuminati aparentemente regresó para atacar el Vaticano durante un cónclave papal.

La película mezcla ciencia, religión y persecuciones en Roma mientras Langdon intenta localizar una bomba escondida antes de que ocurra una tragedia.

Inferno (2016)

Inferno mostró una faceta más oscura y acelerada de Robert Langdon. La historia inicia cuando despierta en un hospital de Florencia sin recordar lo ocurrido en los últimos días.

Con ayuda de la doctora Sienna Brooks, debe resolver pistas inspiradas en La Divina Comedia de Dante Alighieri para detener una amenaza biológica global creada por un científico obsesionado con la sobrepoblación mundial.

La película llevó la acción a ciudades como Florencia, Venecia y Estambul.

¿Dónde ver la trilogía?

Actualmente, las películas de Robert Langdon suelen encontrarse disponibles en distintas plataformas de streaming dependiendo del país y la región. En Guatemala puedes disfrutarla en HBO Max.

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