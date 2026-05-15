 Karol G Hará Historia en los American Music Awards 2026
Farándula

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026 con importante galardón

La cantante recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional y además tendrá una presentación especial arriba del escenario.

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Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

Karol G será reconocida a nivel internacional con el Premio a la Excelencia Artística Internacional en la edición 52 de los American Music Awards 2026, uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical. 

La ceremonia tendrá lugar el 25 de mayo en el icónico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y contará con la conducción de Queen Latifah.

Según informaron CBS y Dick Clark Productions, la artista colombiana será homenajeada por su influencia global, tanto por sus logros en la música como por el impacto cultural que ha generado en audiencias de todas las edades.

Karol G, considerada referente del género urbano, se convertirá así en parte del selecto grupo de artistas que han recibido este honor.

Los organizadores destacaron el alcance de Karol G al anunciar que suma más de 128 mil millones de reproducciones y 310 Certificaciones de Platino. Es la primera mujer en la historia en estrenar un álbum en español directamente en el número uno del Billboard 200, según se detalló en un comunicado difundido en Instagram.

Antes que Karol G, personalidades de la talla de Whitney Houston, Aerosmith, los Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart recibieron este reconocimiento, lo que subraya la importancia del premio.

Show especial y antesala de gira mundial

La presencia destacada de Karol G en los American Music Awards 2026 no se limitará al recibimiento del galardón. Se ha confirmado que la cantante realizará una presentación en vivo como parte del evento, actuación que servirá también como antesala para el esperado inicio de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour".

Además de la colombiana, el espectáculo contará con otros artistas invitados que animarán la gala. Entre los confirmados figuran:

  • Hootie & the Blowfish
  • KATSEYE
  • Keith Urban
  • Maluma
  • Riley Green
  • SOMBR
  • Teddy Swims
  • Teyana Taylor
  • Twenty One Pilots

La gran fiesta de la música podrá seguirse en directo a través de CBS y la plataforma de streaming Paramount+, a partir de las 18 horas.

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