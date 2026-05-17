 Deanna Melillo Enamora con Sensual Video en Pijama
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Deanna Melillo derrite a sus fans con su atrevido video en hotel de Las Bahamas

Deanna Melillo volvió a encender las redes sociales tras compartir video desde Las Bahamas.

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Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

La influencer y creadora de contenido Deanna Melillo volvió a causar sensación en redes sociales luego de compartir un video grabado en Las Bahamas. En el clip aparece bailando de manera sensual mientras luce una llamativa pijama que rápidamente robó miradas entre sus seguidores.

El clip se volvió viral en pocas horas y desató cientos de comentarios por el estilo y actitud de la joven influencer. Deanna Melillo, conocida por su carisma y personalidad extrovertida, publicó el video durante sus vacaciones en el paradisíaco destino turístico.

En las imágenes se le observa disfrutando del ambiente tropical mientras realiza una coreografía relajada y provocativa frente a la cámara, dejando ver su lado más divertido y atrevido. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la pijama que utilizó en el video. Sus seguidores destacaron el estilo llamativo y elegante de la prenda, además de asegurar que la influencer logró convertir un look cómodo en una tendencia viral.

Muchos usuarios en redes sociales aseguraron que Deanna "se robó todas las miradas" y que volvió a demostrar por qué es una de las creadoras de contenido más comentadas del momento.

Más de Deanna Melillo

La influencer ha construido una sólida comunidad digital gracias a su contenido relacionado con humor, estilo de vida, viajes y momentos cotidianos. En Instagram supera los cientos de miles de seguidores y constantemente comparte fotografías y videos de sus proyectos, viajes y colaboraciones.

Además, Deanna Melillo ganó popularidad en Guatemala y otros países de Latinoamérica gracias al proyecto "Hello Muchá", donde logró conectar con miles de personas por su estilo espontáneo y su mezcla cultural.

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La creadora de contenido también ha participado en eventos, campañas publicitarias y producciones digitales que le han permitido aumentar su presencia en redes sociales. Aunque no es la primera vez que un video suyo genera conversación en internet, esta vez el escenario paradisíaco de Las Bahamas y el sensual baile hicieron que el contenido se viralizara rápidamente.

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