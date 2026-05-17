Kaeelen García: ¿Embarazo de la modelo guatemalteca?

La modelo guatemalteca Kaeelen García volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una imagen que dejó a muchos de sus seguidores completamente sorprendidos.
La joven apareció luciendo una aparente barriguita de embarazo, lo que desató rumores y cientos de comentarios entre sus fanáticos.La publicación, compartida en su cuenta oficial de Instagram, iba acompañada del mensaje: "Gente se cancela el debut", una frase que inmediatamente generó inquietud y confusión entre quienes siguen de cerca el contenido de la creadora digital.
Muchos comenzaron a preguntarse si la influencer estaba anunciando que se convertiría en madre o si se trataba de un inesperado cambio en su vida personal. Sin embargo, horas después, la propia Kaeelen aclaró la situación y reveló que todo se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial.
La publicación rápidamente se viralizó y provocó una ola de reacciones entre usuarios guatemaltecos y seguidores internacionales, quienes aseguraron haber quedado "con la boca abierta" al ver la fotografía. Algunos incluso admitieron que creyeron por completo en el supuesto embarazo debido al realismo de la imagen.
Más de Kaeelen García
Kaeelen García se ha convertido en una de las creadoras de contenido guatemaltecas más comentadas en plataformas digitales gracias a sus publicaciones virales, fotografías y videos que constantemente generan conversación. La influencer también ha destacado por su presencia en Instagram y otras redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y tendencias.
Además, Kaeelen ha llamado la atención anteriormente por diversas publicaciones polémicas y colaboraciones en redes, consolidando una comunidad de seguidores que sigue de cerca cada uno de sus movimientos digitales.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la inteligencia artificial en redes sociales, especialmente con imágenes hiperrealistas que pueden generar desinformación o confusión entre los usuarios. Cada vez son más comunes las fotografías creadas con IA que simulan embarazos, cambios físicos o situaciones personales de figuras públicas.