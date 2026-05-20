 ¿Esme la Chapina Embarazada? Video Causa Frenesí en Redes
Farándula

¿Esme La Chapina embarazada? El video que desató la locura en las redes

La influencer guatemalteca y su novio, David Archila, compartieron un video en donde muestran el resultado de una prueba de embarazo.

Compartir:
Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esme la Chapina agitó las redes sociales luego de subir un video donde junto a su pareja, David Archila, enfrenta la incertidumbre de una prueba de embarazo, generando una ola de comentarios y especulaciones en cuestión de minutos.

El video, difundido por la popular creadora de contenido en Guatemala, en sus plataformas digitales, muestra a la joven pareja mientras esperan el resultado de la prueba en tiempo real.

Durante los primeros segundos, la tensión —reforzada por el nerviosismo y las expresiones— mantiene atentos a sus seguidores, quienes no tardan en comentar y compartir teorías sobre el posible desenlace.

Cuando parecía que el video estaba a punto de revelar una noticia trascendental, Esme La Chapina rompió el suspenso al revelar, en voz baja, que el resultado de la prueba fue negativo. 

@esmelachapina2

#embarazoesperado🍀 #jajajaja solo es 3 días sin ir al baño tranquilos 😅

♬ sonido original - 🐺WOLF 🇪🇹🌳

Esta revelación, lejos de calmar los ánimos, alimentó la conversación en línea, ya que muchos usuarios esperaban una confesión distinta. 

El episodio fortaleció la presencia de Esme la Chapina y David Archila como una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento digital guatemalteco. 

Su contenido, caracterizado por momentos personales y dinámicas frescas, mantiene una conexión genuina con sus seguidores, quienes valoran la transparencia y el estilo natural con el que comparten facetas cotidianas de su vida juntos.

@argenis0449

Esme la chapina influencer Guatemalteca Solpredio a Su fanatico con Su Embarazo #chapina #guatemalteca #esmelachapina #viraltiktok #embarazo

♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

Esme y David: una relación bajo el foco digital

La exposición frecuente de su relación y los distintos proyectos colaborativos los han colocado como ejemplo de cómo las historias personales pueden conectar de manera espontánea con la audiencia. Sus seguidores buscan constantemente actualizaciones y detalles sobre su día a día, mostrando su apoyo y construyendo una comunidad activa entorno a ambos perfiles.

No es la primera vez que Esme la Chapina y su pareja logran captar los reflectores mediante situaciones cotidianas que comparten en video, pero esta vez el tema del embarazo llevó la conversación a otro nivel, mezclando emoción, expectativas y opiniones encontradas.

Con cada publicación, la pareja refuerza su vínculo con la audiencia, posicionándose como referentes para aquellos que desean ver contenido auténtico y cercano en la esfera digital guatemalteca.

@esmelachapina2

#cumpleañosfeliz #esmelachapina #davidarchila te amo gracias x todo amr

♬ The Winner Is... - DeVotchKa Version - DeVotchKa

En Portada

El presidente del Consejo Europeo llega a Guatemala para respaldar su democraciat
Nacionales

El presidente del Consejo Europeo llega a Guatemala para respaldar su democracia

09:41 PM, Mayo 19
Hombre muere en incidente armado en parada de buses de Chimaltenangot
Nacionales

Hombre muere en incidente armado en parada de buses de Chimaltenango

08:44 AM, Mayo 20
FOTO. Motorista queda atrapado en cemento fresco en la zona 1 capitalinat
Nacionales

FOTO. Motorista queda atrapado en cemento fresco en la zona 1 capitalina

07:16 AM, Mayo 20
Riquelme pide un cambio de ciclo en el Real Madridt
Deportes

Riquelme pide un "cambio de ciclo" en el Real Madrid

09:14 AM, Mayo 20
Pep Guardiola no confirma si seguirá en el Cityt
Deportes

Pep Guardiola no confirma si seguirá en el City

07:27 AM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos