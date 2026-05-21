Alejandro Fernández sorprende con nuevo look

Alejandro Fernández volvió a convertirse en tendencia luego de mostrar una renovada imagen antes de su presentación en Guatemala como parte de su gira "De Rey a Rey".
A través de recientes publicaciones y videos compartidos en redes sociales, "El Potrillo" apareció luciendo cabello negro y barba negra, dejando atrás el look de tonos blancos y plateados que había mostrado en la promoción oficial del tour.
El cambio llamó inmediatamente la atención de sus fanáticos, quienes comenzaron a comentar la transformación del artista y aseguraron que luce mucho más rejuvenecido.
"Se quitó varios años de encima", "Alejandro se mira increíble" y "Ese look negro le queda perfecto", fueron algunos de los comentarios publicados por seguidores en Instagram y TikTok.
El look que sorprendió a sus seguidores
En la publicidad oficial de la gira "De Rey a Rey", Alejandro Fernández aparecía con el cabello corto y blanco, una imagen elegante y madura inspirada en el homenaje musical dedicado a su padre, Vicente Fernández.
Sin embargo, días antes de su llegada a Guatemala, el cantante mostró una apariencia totalmente distinta.
Ahora luce el cabello oscuro y una barba negra cuidadosamente arreglada, algo que muchos fanáticos interpretaron como un regreso parcial a la imagen que mantuvo durante gran parte de su carrera.
@afernandezof
Me estaban pidiendo otro… y aquí les dejo uno muy especial de la semana pasada, calentando un poco para una noche inolvidable en Red Rocks. 🤠🔥🏜️♬ sonido original - Alejandro Fernández
El mensaje especial para Guatemala
Previo a su concierto, Alejandro Fernández también envió un mensaje especial a sus seguidores guatemaltecos a través de sus redes sociales.
En el video publicado en Instagram, el artista expresó su emoción por regresar al país y aseguró que está listo para compartir una noche llena de música y emociones junto al público chapín.
El cantante invitó a sus seguidores a prepararse para un espectáculo dedicado al legado musical de Vicente Fernández y prometió una velada inolvidable.
La publicación generó miles de reacciones y comentarios de fanáticos guatemaltecos emocionados por su regreso.
Los detalles del concierto en Guatemala
Alejandro Fernández se presentará este viernes 22 de mayo en Explanada 5 como parte de su gira "De Rey a Rey", un homenaje musical a Vicente Fernández,
El concierto está programado para iniciar a las 20 horas y reunirá algunos de los temas más emblemáticos del repertorio del "Charro de Huentitán", además de éxitos de la carrera de Alejandro Fernández.
Entre las recomendaciones compartidas por organizadores y plataformas de eventos destacan:
· Llegar con anticipación para evitar filas y congestionamientos
· Planificar rutas y parqueos debido a la alta afluencia esperada
· Coordinar puntos de encuentro en caso de asistir en grupo
· Llevar únicamente objetos permitidos por la organización
· Tener boletos digitales o impresos listos antes de ingresar
Las entradas continúan disponibles en distintas localidades y se espera un lleno total para el espectáculo.
La gira "De Rey a Rey" representa uno de los proyectos más personales y emotivos en la carrera de Alejandro Fernández.
El espectáculo fue creado como un homenaje a la trayectoria de Vicente Fernández, considerado una de las figuras más importantes de la música regional mexicana.
Durante el concierto, Alejandro interpreta clásicos inmortales que marcaron generaciones y que siguen siendo himnos para millones de personas en Latinoamérica.