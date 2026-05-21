 Kandy Alden: Accidente Automovilístico
Farándula

La guatemalteca Kandy Alden sufre aparatoso accidente automovilismo

La creadora de contenido Kandy Alden preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente de tránsito en Guatemala y mostrar los daños que sufrió su vehículo.

Compartir:
Kandy Aldenn, Kandy Aldenn
Kandy Aldenn / FOTO: Kandy Aldenn

La influencer guatemalteca Kandy Alden vivió momentos de tensión tras verse involucrada en un accidente vehicular. Fue ella misma quien relató en sus redes sociales, donde además compartió imágenes del estado en que quedó su camioneta.

A través de un video cargado de sorpresa y frustración, la creadora de contenido contó que el incidente ocurrió mientras transitaba con normalidad y esperaba el cambio de luz en un semáforo. Según relató, todo parecía marchar bien e incluso se encontraba revisando publicaciones en su celular mientras permanecía detenida.

"Empezando mi miércoles súper bien", comentó al inicio de su relato, antes de narrar cómo, de forma inesperada, otro automóvil impactó su vehículo. El accidente tomó por sorpresa a la influencer, quien aseguró haber quedado aturdida tras el golpe.

En el clip, Kandy Alden expresó que quedó "bien tumbada" y todavía afectada por lo sucedido, mientras intentaba procesar el momento y explicar a sus seguidores lo ocurrido. La joven también recordó que no es la primera vez que atraviesa una experiencia similar en Guatemala.

Más de Kandy Alden

Durante su testimonio mencionó que anteriormente ya había sufrido otro percance relacionado con el transporte público, situación que volvió a traer a su memoria tras este nuevo choque. Uno de los momentos que más llamó la atención entre sus seguidores fue cuando mostró cómo quedó su camioneta después del impacto.

Aunque no ofreció detalles técnicos sobre el accidente ni informó si dejó ver el golpe en el automóvil, lo que generó múltiples reacciones entre sus fanáticos y usuarios de redes sociales.

¡Su rostro luce irreconocible! Joshua Aldana alarma a sus fans tras confirmar que tiene sarampión

El joven ha instado a sus fans a vacunarse y expresó que no la está pasando bien. Sus fanáticos le desean una pronta recuperación.

En el video, la influencer también manifestó preocupación por posibles molestias físicas derivadas del choque, especialmente por el impacto que recibió durante el incidente. Las imágenes de la generadora de contenido rápidamente comenzaron a circular y provocaron comentarios de apoyo hacia la creadora digital, quienes le desearon pronta recuperación y pidieron mayor precaución al conducir.

En Portada

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizadot
Nacionales

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

12:47 PM, Mayo 21
Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammatteit
Nacionales

Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammattei

01:29 PM, Mayo 21
Había una mafia incrustada en el MP: Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECIt
Nacionales

"Había una mafia incrustada en el MP": Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECI

11:14 AM, Mayo 21
Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgadot
Nacionales

Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado

01:44 PM, Mayo 21
Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí t
Deportes

Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí

01:54 PM, Mayo 21

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar