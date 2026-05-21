Kandy Alden: Accidente Automovilístico

La influencer guatemalteca Kandy Alden vivió momentos de tensión tras verse involucrada en un accidente vehicular. Fue ella misma quien relató en sus redes sociales, donde además compartió imágenes del estado en que quedó su camioneta.
A través de un video cargado de sorpresa y frustración, la creadora de contenido contó que el incidente ocurrió mientras transitaba con normalidad y esperaba el cambio de luz en un semáforo. Según relató, todo parecía marchar bien e incluso se encontraba revisando publicaciones en su celular mientras permanecía detenida.
"Empezando mi miércoles súper bien", comentó al inicio de su relato, antes de narrar cómo, de forma inesperada, otro automóvil impactó su vehículo. El accidente tomó por sorpresa a la influencer, quien aseguró haber quedado aturdida tras el golpe.
En el clip, Kandy Alden expresó que quedó "bien tumbada" y todavía afectada por lo sucedido, mientras intentaba procesar el momento y explicar a sus seguidores lo ocurrido. La joven también recordó que no es la primera vez que atraviesa una experiencia similar en Guatemala.
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Durante su testimonio mencionó que anteriormente ya había sufrido otro percance relacionado con el transporte público, situación que volvió a traer a su memoria tras este nuevo choque. Uno de los momentos que más llamó la atención entre sus seguidores fue cuando mostró cómo quedó su camioneta después del impacto.
Aunque no ofreció detalles técnicos sobre el accidente ni informó si dejó ver el golpe en el automóvil, lo que generó múltiples reacciones entre sus fanáticos y usuarios de redes sociales.
En el video, la influencer también manifestó preocupación por posibles molestias físicas derivadas del choque, especialmente por el impacto que recibió durante el incidente. Las imágenes de la generadora de contenido rápidamente comenzaron a circular y provocaron comentarios de apoyo hacia la creadora digital, quienes le desearon pronta recuperación y pidieron mayor precaución al conducir.