Jang Dong Ju preocupa a fans con impactante publicación en redes

El actor surcoreano Jang Dong Ju encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un estremecedor video en redes sociales en el que aparecía autolesionándose, acompañado de un mensaje relacionado con promesas incumplidas, culpa y dificultades personales.
La publicación rápidamente se viralizó en plataformas digitales y provocó preocupación tanto entre fanáticos como dentro de la industria del entretenimiento surcoreano.
Horas después, el actor eliminó el video y publicó un mensaje de disculpa explicando que no se trataba de una amenaza contra su vida ni de una intención de realizar una "elección extrema".
"Lamento sinceramente haber subido un video en el que abuso de mi cuerpo", escribió el artista.
También aseguró que actualmente está recibiendo ayuda junto a su familia y enfocándose en su recuperación emocional y psicológica. Poco después de la polémica, su cuenta personal fue eliminada.
El mensaje que alarmó a sus seguidores
Antes de borrar el contenido, Jang Dong Ju compartió un texto donde hablaba de promesas incumplidas hacia sí mismo, su familia y especialmente hacia su padre.
"Promesas que no he cumplido con mi propia persona más de mil veces", escribió el actor.
El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una señal de la profunda crisis emocional que atraviesa desde hace meses.
El actor también explicó que publicó el video como una forma de recordarse a sí mismo la necesidad de cambiar su vida y corregir errores del pasado.
Sin embargo, la publicación provocó una fuerte ola de preocupación en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo y pedir que el artista reciba ayuda profesional.
¿Por qué atraviesa una crisis emocional?
La situación de Jang Dong Ju ya venía generando preocupación desde hace varios meses.
El pasado 15 de mayo, el actor sorprendió al anunciar repentinamente su retiro de la industria del entretenimiento mediante una publicación en redes sociales donde escribió: "A partir de hoy dejaré atrás mi vida como el actor Jang Dong Ju".
Según medios surcoreanos, la decisión habría sido tomada sin consultar previamente con su agencia de representación, generando controversia dentro del medio artístico.
Posteriormente, durante una transmisión en vivo, el actor explicó parte de los problemas que enfrenta.
@shekyteyes
¡ESCÁNDALO EN COREA! 😱 Lo perdió TODO. El infierno que obligó al actor coreano Jang Dong Joo a abandonar la actuación #kdramas #actorescoreanos #JangDongJoo #NoTailToTell#parati . . . . . 🛑 no tengo derechos de autor 🛑♬ sonido original - Eliza
Jang Dong Ju reveló que atraviesa una grave crisis financiera relacionada con enormes deudas personales.
De acuerdo con sus declaraciones, llegó a acumular una deuda cercana a los 4 mil millones de wones surcoreanos, equivalente a varios millones de dólares.
Aunque aseguró haber pagado gran parte del dinero con ayuda de familiares y conocidos, todavía enfrenta importantes obligaciones económicas.
Problemas de hackeo y extorsión
El actor también confesó meses atrás que fue víctima de hackeo y extorsión digital. Según explicó, sufrió pérdidas económicas extremadamente graves después de que personas desconocidas vulneraran información relacionada con sus cuentas y activos digitales.
El caso habría empeorado aún más su situación financiera y emocional. En enero de este año, Jang Dong Ju denunció públicamente haber perdido grandes cantidades de dinero debido al hackeo, asegurando que quedó sumido en una "montaña de deudas".
Antecedentes de conductas impulsivas
No es la primera vez que el actor protagoniza episodios que generan preocupación entre sus seguidores.
En noviembre del año pasado desapareció temporalmente tras publicar únicamente un mensaje que decía: "Lo siento mucho".
En aquel momento, su agencia inició una búsqueda urgente hasta lograr localizarlo horas después. Posteriormente, el actor cambió de agencia en varias ocasiones mientras intentaba reorganizar su carrera profesional.
Incluso en febrero de este año había firmado un nuevo contrato artístico anunciando un "nuevo comienzo", pero la situación volvió a deteriorarse rápidamente.
Reacciones de los fans
Tras la publicación del video de autolesión, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia el actor.
Muchos seguidores pidieron respeto hacia su salud mental y criticaron la enorme presión que enfrentan las celebridades dentro de la industria del entretenimiento surcoreano.
"Espero que pueda sanar", "La fama puede destruir emocionalmente a una persona" y "Necesita apoyo, no ataques" fueron algunos de los comentarios publicados por usuarios.
La situación también volvió a abrir el debate sobre salud mental, presión financiera y el impacto psicológico que enfrentan muchos artistas en Corea del Sur.