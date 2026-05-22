 Mackenzie Shirilla Influencer acusada de asesinato y su caso
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"El Choque": qué hizo y dónde está Mackenzie Shirilla, la influencer acusada de asesinato

El nuevo documental de Netflix, El Choque, revive uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.

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El Choque Mackenzie Shirilla , Redes sociales
El Choque Mackenzie Shirilla / FOTO: Redes sociales

El género true crime continúa dominando las plataformas de streaming y ahora Netflix vuelve a captar la atención mundial con The Crash "El Choque", una producción que reconstruye el polémico caso de Mackenzie Shirilla, la joven acusada de asesinar a su novio y al mejor amigo de este al estrellar deliberadamente su automóvil.

El documental explora cómo un caso que inicialmente fue tratado como un accidente automovilístico terminó revelando una compleja historia marcada por relaciones tóxicas, violencia emocional y una tragedia que dejó dos adolescentes muertos.

¿Qué ocurrió la noche del accidente?

La historia ocurrió el 31 de julio de 2022 en Strongsville, Ohio, Estados Unidos.

Aquella madrugada, Dominic Russo y su amigo Davion Flanagan viajaban junto a Mackenzie Shirilla en el automóvil de la joven después de asistir a una fiesta.

Según las investigaciones, mientras conducía por una carretera local, Mackenzie aceleró repentinamente y estrelló el vehículo contra una pared de ladrillos a alta velocidad.

Dominic y Davion murieron instantáneamente debido al impacto. Mackenzie, quien tenía 17 años en ese momento, fue la única sobreviviente y sufrió múltiples fracturas y lesiones graves que requirieron varias cirugías.

En un principio, las autoridades consideraron que se trataba de un accidente automovilístico trágico. Sin embargo, conforme avanzó la investigación comenzaron a aparecer elementos que cambiaron completamente el rumbo del caso.

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Mackenzie Shirilla El Choque documental Netflix - Redes sociales

Las pruebas que cambiaron la investigación

Uno de los puntos clave fue el análisis de la computadora del automóvil. Los investigadores descubrieron que segundos antes del impacto Mackenzie había acelerado deliberadamente y nunca intentó frenar.

Ese detalle despertó sospechas sobre la posibilidad de que el choque hubiera sido intencional.

Además, testigos cercanos aseguraron que la relación entre Mackenzie y Dominic Russo era conflictiva y que en los meses previos ambos protagonizaban constantes discusiones.

Según reportes citados en distintos medios estadounidenses, semanas antes del accidente Mackenzie incluso habría amenazado con chocar el vehículo mientras Dominic viajaba como pasajero.

También surgieron testimonios que describían comportamientos agresivos dentro de la relación.

La teoría de la fiscalía: una venganza

Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Mackenzie Shirilla provocó el choque intencionalmente como una forma de venganza contra Dominic Russo.

Los fiscales sostuvieron que la joven se encontraba molesta porque el adolescente quería terminar la relación y que el choque fue una decisión consciente y premeditada.

Por otro lado, la defensa aseguró que Mackenzie sufría una condición médica conocida como POTS, un trastorno relacionado con el sistema nervioso que puede provocar desmayos repentinos.

Los abogados afirmaron que la joven habría perdido el conocimiento mientras conducía, causando accidentalmente el impacto.

Sin embargo, la evidencia técnica relacionada con la aceleración del vehículo fue determinante para el tribunal.

La sentencia contra Mackenzie Shirilla

En agosto de 2023, Mackenzie Shirilla fue declarada culpable de: asesinato, agresión agravada y homicidio vehicular agravado. La joven recibió una condena de 15 años de prisión.

Actualmente tiene 21 años y cumple su sentencia en el Ohio Reformatory for Women, ubicado en Marysville, Ohio.

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Mackenzie Shirilla El Choque - Redes sociales

El documental revive el debate en redes

Desde el estreno de The Crash, el caso volvió a generar fuertes discusiones en redes sociales.

Mientras algunas personas consideran que Mackenzie planeó el choque deliberadamente, otras creen que el caso sigue teniendo aspectos ambiguos relacionados con salud mental, relaciones tóxicas y el estado emocional de la joven.

El documental también explora cómo Mackenzie aspiraba a convertirse en influencer y mantenía una fuerte actividad en redes sociales antes de la tragedia.

La producción analiza además el impacto psicológico del caso tanto en las familias de las víctimas como en la opinión pública estadounidense.

El lado oscuro detrás del "true crime"

Más allá del morbo y la polémica, "El Choque" también pone sobre la mesa temas delicados como:

·         Violencia emocional en relaciones adolescentes

·         Salud mental juvenil

·         Influencia de redes sociales

·         Relaciones tóxicas

·         Conductas impulsivas y agresivas

El documental muestra cómo pequeñas señales de comportamiento problemático fueron ignoradas hasta desembocar en una tragedia irreversible.

Con esta producción, Netflix vuelve a apostar por historias criminales reales que no solo buscan impactar al espectador, sino también abrir debates sobre las complejidades psicológicas y sociales detrás de casos que conmocionan a la opinión pública.

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