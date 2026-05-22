 Mel Gibson revela tráiler y nueva fecha de estreno de 'Resurrección'
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Mel Gibson lanza primer vistazo y anuncia nueva fecha de estreno para La Resurrección de Cristo

Tras 134 días de filmación en Italia, la continuación del aclamado filme de 2004 revela sus protagonistas y un ambicioso plan de dos partes.

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La Pasión de Cristo , Instagram
La Pasión de Cristo / FOTO: Instagram

Mel Gibson sorprendió al revelar la primera imagen oficial de ‘La resurrección de Cristo’, la esperada secuela de la exitosa ‘La pasión de Cristo’, a la vez que confirmó nuevas fechas de lanzamiento.

El filme concluyó recientemente su extenso rodaje de 134 días en diferentes ciudades italianas, como Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera, consolidando una propuesta ambiciosa en términos de locaciones y puesta en escena.

El proyecto, que estuvo en desarrollo durante más de dos décadas, presenta una innovadora división en dos entregas cinematográficas.

Según informó Mel Gibson, el calendario original de estrenos fue modificado. La primera parte, prevista originalmente para el 26 de marzo de 2027, llegará ahora a los cines el 6 de mayo de ese año.

En tanto, la segunda parte, planificada en principio para mayo de 2027, se estrenará el 25 de mayo de 2028.

"Esta película representa una parte fundamental de mi trayectoria profesional y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí es mucho más que una película; es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años: contar la historia que considero la más importante de la humanidad", aseguró el cineasta en un comunicado reciente.

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La Resurrección de Cristo de Mel Gibson - Instagram

La trama y el nuevo reparto

"La resurrección de Cristo" continuará la historia de ‘La pasión de Cristo’, que narró las últimas 12 horas en la vida de Jesús, hasta su crucifixión.

Esta vez, el largometraje se centra en los acontecimientos posteriores, específicamente en la resurrección de Jesús.

En esta segunda entrega, Jaakko Ohtonen interpretará a Jesús y Mariela Garriga será María Magdalena, relevando a los actores que dieron vida a estos personajes en la primera película.

El elenco también suma a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett, lo que fortalece la propuesta artística de la producción.

"La pasión de Cristo" se consolidó como la película para adultos más taquillera de la historia de los cines estadounidenses durante años, con 370 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, una marca que solo fue superada en 2024 por ‘Deadpool & Wolverine’ con 636 millones de dólares.

A nivel internacional, la producción de 2004 generó cerca de 610 millones de dólares en taquilla global, partiendo de un presupuesto modesto de 30 millones. 

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