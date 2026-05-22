Pac-Man: Día Mundial, Historia y Cómo Jugar Gratis en Google

El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de Pac-Man, uno de los videojuegos más famosos e influyentes de todos los tiempos.
Desde su debut en 1980, el personaje amarillo creado por el diseñador japonés Toru Iwatani se convirtió en un fenómeno global que transformó la industria de los videojuegos y dejó una huella imborrable en la cultura pop.
Lo que comenzó como un sencillo juego arcade terminó convirtiéndose en uno de los mayores íconos del entretenimiento digital, con presencia en consolas, caricaturas, películas, juguetes, ropa y hasta estudios académicos.
¿Por qué se celebra el Día Mundial de Pac-Man?
La fecha fue elegida para recordar el lanzamiento oficial del videojuego en Japón el 22 de mayo de 1980 por parte de la empresa japonesa Namco.
El título rápidamente llamó la atención por ofrecer algo distinto a los videojuegos de la época.
Mientras muchos juegos estaban centrados en disparos y violencia, Pac-Man apostó por una dinámica más simple y familiar: recorrer laberintos, comer píldoras y escapar de fantasmas.
Según explicó Toru Iwatani en distintas entrevistas, la idea era crear un videojuego accesible para todo tipo de público, incluyendo mujeres, algo poco común en los años 80.
Esa visión ayudó a convertir a Pac-Man en un éxito internacional.
El origen del icónico personaje amarillo
La inspiración para crear a Pac-Man nació de una idea muy sencilla.
Cuenta la historia que Toru Iwatani imaginó al personaje después de observar una pizza a la que le faltaba una rebanada, dando origen a la famosa figura circular amarilla con boca abierta.
El nombre original del juego era "Puck-Man", derivado de la palabra japonesa "paku-paku", una onomatopeya relacionada con el acto de comer.
Sin embargo, cuando el videojuego llegó a Estados Unidos, el nombre cambió a Pac-Man para evitar bromas o vandalismo en las máquinas arcade.
Un fenómeno que cambió la industria
El éxito de Pac-Man fue inmediato. Durante la década de 1980 se instalaron más de 293 mil máquinas arcade en todo el mundo y el juego generó miles de millones de dólares en ingresos.
Además, el título logró algo muy importante: atraer a públicos distintos que normalmente no consumían videojuegos.
Pac-Man también innovó gracias a sus fantasmas con comportamientos diferentes. Cada uno tenía patrones de movimiento únicos, haciendo que cada partida fuera impredecible y más desafiante.
El juego terminó convirtiéndose en un símbolo de la cultura pop y apareció en series animadas, música, películas y productos de colección.
Google también homenajeó a Pac-Man
Uno de los homenajes más recordados ocurrió el 21 de mayo de 2010, cuando Google lanzó un doodle interactivo para celebrar el 30 aniversario del videojuego.
El buscador permitió a millones de usuarios jugar directamente desde la página principal, provocando nostalgia entre generaciones enteras. Ese homenaje ayudó a acercar nuevamente el clásico arcade a nuevas audiencias digitales.
Actualmente, los usuarios todavía pueden jugar Pac-Man gratis desde Google de manera sencilla.
Solo es necesario escribir "Pac-Man" en el buscador y automáticamente aparecerá un minijuego interactivo listo para iniciar.
También existen versiones gratuitas disponibles en navegadores, aplicaciones móviles y plataformas de videojuegos retro.
Gracias a esto, nuevas generaciones continúan descubriendo el clásico videojuego más de 40 años después de su creación.