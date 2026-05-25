Gerard Piqué en el Concierto de Bad Bunny: Invitado Especial

Gerard Piqué sorprendió al público al aparecer como invitado especial en el concierto de Bad Bunny en Barcelona, una cita que reunió a varias figuras del entretenimiento y el deporte en el Estadi Olímpic Lluís Companys.
El exfutbolista llegó acompañado de su pareja, Clara Chía, marcando su primera aparición pública en un evento masivo desde que su relación se convirtiera en uno de los temas más comentados en la industria del espectáculo.
Bad Bunny continúa su gira "Debí tirar más fotos" con llenos totales por Europa. En cada presentación, el cantante boricua reserva un espacio especial, conocido como ‘La Casita’, donde invita a personalidades destacadas.
En la cita en Barcelona, además de Piqué, asistieron músicos, influencers y estrellas del deporte.
Las cámaras captaron a Gerard Piqué disfrutando de la música, bailando y compartiendo momentos risueños junto a otros famosos como el futbolista Ricard "Riqui" Puig, actual jugador de LA Galaxy.
Rápidamente, las imágenes se hicieron virales en redes sociales. La presencia del exjugador no sólo llamó la atención por su alto perfil, sino también porque muchos recordaron su mediático quiebre con Shakira y las controversias que lo rodean desde entonces.
La Casita: el exclusivo espacio de Bad Bunny
El espacio ‘La Casita’ se ha convertido en una tradición durante los conciertos de Bad Bunny. En cada ciudad, el artista reúne a celebridades de distintos ámbitos, generando momentos únicos y dando visibilidad a figuras influyentes.
La edición barcelonesa de ‘La Casita’ fue especial por la diversidad y relevancia de sus asistentes.
El evento demostró el alcance del reguetón y la capacidad de Bad Bunny para convocar no sólo multitudes, sino también a personalidades que suelen marcar tendencia en el entretenimiento, la música y el deporte.
Así, con cada parada de la gira, el puertorriqueño sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes y controversiales, capaz de colocar en el foco tanto su música como el entorno social y mediático que lo rodea.