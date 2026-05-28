Fechas de Preventa en Guatemala para Toy Story 5

Los fanáticos de Toy Story ya pueden prepararse para volver al cine, ya que Disney y Pixar estrenarán próximamente Toy Story 5, una de las películas animadas más esperadas del año.
De acuerdo con el sitio oficial de Pixar, la quinta entrega de la saga llegará a salas el 19 de junio de 2026 en Estados Unidos. sin embargo, en Guatemala la fecha marcada es el 17 de junio de 2026, por lo que el público guatemalteco podrá verla antes.
La preventa de boletos para Toy Story 5 comenzará este jueves 28 de mayo en Cinépolis Guatemala y Cinemark, de acuerdo con una publicación oficial de la cadena de cines, que confirmó el arranque de la venta anticipada para la nueva aventura de Woody y Buzz.
La venta estará disponible a través de los canales habituales de los cines, como su sitio web, aplicación y taquillas, aunque cada complejo podrá mostrar funciones y horarios conforme se habilite la cartelera.
Además de la preventa, uno de los temas que más emoción ha generado entre los fans es la posible llegada de coleccionables. Reportes recientes señalan que Cinépolis ya mostró diseños de palomeras inspiradas en personajes como Buzz Lightyear y Hamm, aunque los precios y la disponibilidad podrían variar.
¿De qué tratará Toy Story 5?
En esta nueva entrega, los juguetes enfrentarán un reto completamente distinto: la tecnología. Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo tendrán que lidiar con una nueva amenaza para el tiempo de juego, relacionada con los dispositivos electrónicos que hoy captan la atención de los niños.
La película será dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins, mientras que Disney también confirmó que la cinta está clasificada como PG y pertenece a los géneros de aventura, animación, comedia y cine familiar.
Disney y Pixar confirmaron la integración de Bad Bunny al reparto oficial de Toy Story 5, lo que marca un giro relevante en la franquicia animada más exitosa de las últimas décadas.
El reconocido cantante será la voz de un curioso personaje: una rebanada de pizza animada que destaca por sus gafas de sol.
Este peculiar juguete, diseñado con una estética moderna y carismática, promete añadir un dinamismo fresco y cómico a las aventuras de los personajes originales, como Woody y Buzz Lightyear.