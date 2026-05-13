 Premios Grammy 2027: Nueva Fecha Tras Mudanza a Disney
Farándula

Descubre la nueva fecha de los Premios Grammy 2027 tras mudanza de CBS a Disney

Los Premios Grammy 2027 se trasladarán de CBS a plataformas de Disney, incluyendo ABC y Hulu, marcando una nueva era en la transmisión del evento musical.

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Beyoncé Grammy 2025, Instagram
Beyoncé Grammy 2025 / FOTO: Instagram

El cambio de televisora para los Premios Grammy 2027 marca el comienzo de una nueva era para uno de los eventos más importantes de la industria musical. 

La gala de la edición número 69 de los Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 y, por primera vez en más de cincuenta años, dejará CBS para emitir su transmisión en ABC, Hulu y Disney+, ampliando su alcance tanto en televisión como en plataformas digitales en Estados Unidos.

La Crypto.com Arena en el corazón de Los Ángeles será, una vez más, el escenario donde artistas y figuras de la música mundial se darán cita. 

Los Grammy mantienen así una tradición de celebrar su ceremonia en la ciudad californiana, espacio habitual en los años recientes para la premiación más relevante del ámbito musical internacional.

La organización de la ceremonia ya definió el calendario clave para la edición 2027. Las nominaciones para los galardones se darán a conocer el 16 de noviembre de 2026, mientras que el periodo de elegibilidad comprenderá desde el 31 de agosto de 2025 hasta el mismo día de 2026.

  • Primer proceso de votación: del 12 al 22 de octubre de 2026
  • Votación final: del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027
  • Anuncio de nominados: 26 de noviembre de 2026

Este calendario establece no solo las fechas clave para artistas y productores, sino también para quienes siguen atentamente cada paso del proceso de premiación según la Academia de la Grabación.

Nueva dirección y apuestas audiovisuales para la gala

La producción para la edición 2027 aún espera confirmación oficial. Sin embargo, Ben Winston, responsable creativo desde 2021, podría continuar liderando la gala gracias a su experiencia en la integración del formato televisivo y la transmisión en vivo. Esta posible continuidad apunta a mantener el estilo innovador y la calidad que han caracterizado las últimas emisiones.

El giro hacia ABC y las plataformas de Disney responde a una táctica de consolidación de grandes eventos en un solo grupo mediático. 

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, subrayó que los Grammy seguirán centrados en honrar la música y su influencia global, manteniendo la esencia del evento.

Rita Ferro, presidenta de publicidad global de The Walt Disney Company, explicó que los Grammy se añaden a una estrategia donde la empresa concentrará en unas cuantas semanas varios acontecimientos de gran audiencia.

La programación de Disney para ese lapso también incluye la final del campeonato universitario de fútbol americano, el Super Bowl transmitido por ABC y ESPN, y la esperada ceremonia de los Academy Awards.

En palabras de Ferro, la agrupación de estos eventos permite a Disney captar una audiencia masiva y estructurar una agenda continua de coberturas en vivo de alto interés. 

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