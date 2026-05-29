Artistas Cancelan Concierto 'Freedom 250' Apoyado por Trump

El cantante de rock y líder de Poison, Bret Michaels, anunció a primera hora del viernes que se retirará de la "Gran Feria Estatal Americana" a finales de este mes, convirtiéndose en el quinto artista en retirarse del evento, que se celebra como parte de las celebraciones "Freedom 250" de la administración Trump.
Michaels anunció su decisión en una larga publicación en Instagram, diciendo que el evento fue descrito originalmente como una "celebración de nuestro país a través de la música" y una oportunidad para honrar a "estadounidenses trabajadores de todos los ámbitos de la vida."
El cantante señaló que el evento se había convertido en algo "mucho más divisivo" y esto le ha llevado a retirarse.
Michaels dijo que sus programas "nunca han tratado sobre política" y que "desafortunadamente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país ha evolucionado hacia algo mucho más divisivo de lo que yo acepté participar."
El cantante señaló que también se expresaron preocupaciones sobre la seguridad de sus "fans, banda, equipo, familia y mía" y que se hicieron amenazas "completamente infundadas e imperdonables".
El festival iba a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Figuras como Vanilla Ice, Martina McBride, The Commodores, C+C Music Factory, Young MC, Morris Day, Bret Michaels de Poison, Flo Rida y Fab Morvan de Milli Vanilli encabezaban originalmente el evento.
Confusión política y deserciones masivas
Morris Day, líder histórico de The Time, utilizó Instagram para desmentir su participación en el festival. Young MC también se retiró, explicando que ninguno de los artistas supo inicialmente que el evento tenía alguna conexión política.
Esta confusión surgió después de que se descubriera una supuesta relación con el lema MAGA y el financiamiento de "Freedom 250" a través de una alianza público-privada con empresas tecnológicas vinculadas a Donald Trump, como Palantir y Oracle, además de la inclusión de contratistas federales como Deloitte y Lockheed Martin.
La presión mediática y las dudas sobre el uso de fondos federales en un acto señalado por su cercanía al expresidente intensificaron las bajas del cartel.
La banda The Commodores, conocida por haber tenido como voz principal a Lionel Richie, se retiró emitiendo un comunicado donde explicó que buscan no asociarse públicamente a ningún partido específico y su interés es contribuir al bienestar de todos los estadounidenses.
Por su parte Martina McBride informó en redes sociales que le ofrecieron participar en un evento supuestamente no partidista, pero según ella resultó ser engañoso.
La estrella de la música country indicó que, tras hacer varias preguntas antes de firmar, le presentaron el evento como una oportunidad para unir personas a través de la música pero más tarde descubrió que la realidad era diferente a lo prometido.