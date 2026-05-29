 Shakira Lanza 'No Drama': Innovador Producto Capilar en Miami
Farándula

Shakira paraliza Miami con el lanzamiento de "No Drama", su nuevo producto capilar

Luciendo un espectacular vestido rojo, la barranquillera deslumbró a todos en un evento lleno de celebridades, buena música y pura vibra caribeña.

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Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram
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Shakira paralizó por completo la ciudad de Miami con el exclusivo lanzamiento de su nuevo producto estrella, "No Drama".

Este innovador spray desenredante se posiciona como el gran protagonista de ISIMA, la esperada línea capilar de la barranquillera que promete revolucionar el cuidado del cabello con el sello de autenticidad que siempre la caracteriza.​

Como era de esperarse, la loba no pasó desapercibida y deslumbró a todos los asistentes luciendo un elegante y espectacular vestido rojo.

Su imponente presencia reafirmó por qué sigue siendo un ícono indiscutible de la moda y la belleza a nivel internacional, capturando las miradas de la prensa y de los fanáticos desde el primer instante.

​La velada estuvo impregnada de una atmósfera mágica, llena de buena música y momentos memorables en la vibrante noche de Miami.

Grandes celebridades, destacados creadores de contenido y colegas de la industria del entretenimiento se dieron cita para brindar su apoyo a la artista en esta nueva e importante faceta empresarial.​

Entre los invitados especiales que compartieron junto a Shakira en esta gran celebración se destacó la presencia del reconocido cantante Reykon, consolidando una noche perfecta donde el talento y el glamour latino brillaron en su máxima expresión. 

"Mi vida entera luché contra el drama de mi cabello, y por eso creamos esto: ciencia y tecnología para que desenredar tu pelo sea un acto de libertad, no una batalla", señaló Shakira durante la presentación.

De cantante a empresaria

La artista colombiana Shakira continúa ampliando su imperio más allá de la música con el lanzamiento de 'Ísima', su nueva línea de cuidado capilar que ya está revolucionando la industria de la belleza.

Aún antes de su salida al mercado, la marca ha sido galardonada con el prestigioso Best Beauty Award de Allure, consolidándose como una de las grandes promesas del sector.

'Ísima' representa una fusión entre la sabiduría ancestral latinoamericana y los últimos avances científicos en cosmética capilar. La línea ha recibido el respaldo de publicaciones influyentes como Harper’s Bazaar y Oprah Daily, que le han otorgado su sello de aprobación.

La línea está enfocada en el cuidado integral del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula, especialmente en melenas rizadas.  

Shakira lanzó oficialmente isima el 16 de junio de 2025 a través de isima.com para casi 30 países, la firma ya se está consolidando como una de las mejores en el mercado.

El pasado 2 de octubre, la cantante anunció que su marca fue incluida en la lista NB100 de NewBeauty , que reconoce a las 100 marcas más innovadoras e inspiradoras de la industria.

En su mención, la publicación detalló cómo isima "combina la herencia cultural con la innovación clínica para ofrecer un cuidado capilar que realmente funciona para todos".  

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