Jamie Lee Curtis rinde homenaje a su hermana Kelly con fotos

La actriz Jamie Lee Curtis atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar el fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien murió a los 69 años. Horas después del anuncio, la ganadora del Premio Oscar decidió rendirle homenaje compartiendo fotografías familiares inéditas acompañadas de un mensaje cargado de nostalgia y amor.
Las publicaciones realizadas en Instagram rápidamente emocionaron a sus seguidores y a varias figuras del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de apoyo a la protagonista de Halloween y Todo en todas partes al mismo tiempo.
Un homenaje íntimo y lleno de recuerdos
En una de las publicaciones más comentadas, Jamie Lee Curtis compartió varias imágenes en blanco y negro junto a Kelly tomadas durante distintas etapas de sus vidas. Entre ellas destacó una fotografía capturada la noche previa a la boda de la actriz, celebrada el 18 de diciembre de 1984.
"La noche anterior a mi boda, mi hermana Kelly, que era mi dama de honor, vino a mi apartamento y se quedó a dormir", escribió la actriz en Instagram.
Jamie explicó que aquellas imágenes fueron tomadas por la fotógrafa Suzanne Tenner y recordó que, pese a las diferencias y rivalidades normales entre hermanas, ambas siempre mantuvieron un vínculo especial.
"De niñas, mi hermana y yo éramos muy unidas, pero también teníamos esa rivalidad típica entre hermanas por la atención y el cariño de nuestros padres divorciados", expresó.
La actriz también confesó que durante años sus vidas tomaron caminos distintos, pero Kelly volvió a acercarse a ella en momentos importantes, incluyendo su boda y varias etapas clave de su vida personal y profesional.
"La extraño hoy, pero me reconforta saber que está en paz", concluyó Jamie Lee Curtis en una de las frases más emotivas del homenaje.
La primera despedida de Jamie Lee Curtis
Horas antes de compartir las fotografías inéditas, la actriz ya había dado a conocer públicamente la muerte de Kelly Lee Curtis mediante otro mensaje en Instagram.
La publicación incluía una fotografía en blanco y negro de Kelly mientras era peinada y fumaba un cigarrillo. Ahí, Jamie reveló que su hermana falleció el 30 de mayo en su hogar y rodeada de naturaleza.
"Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida", escribió la actriz.
En el mensaje, Jamie Lee Curtis recordó algunas de las pasiones y gustos de Kelly, describiéndola como una mujer amante de la música, los viajes, la naturaleza, los videojuegos como Pokémon Go y las compras de segunda mano.
También destacó su talento artístico y su personalidad cálida y divertida.
¿Quién era Kelly Lee Curtis?
Kelly Lee Curtis nació en 1956 y formó parte de una de las familias más emblemáticas de Hollywood. Era hija de las leyendas del cine Tony Curtis y Janet Leigh, reconocidos por clásicos como Some Like It Hot y Psycho.
Aunque mantuvo un perfil más discreto que su hermana menor Jamie Lee Curtis, Kelly también desarrolló una carrera dentro de la industria del entretenimiento. Participó como actriz en algunas producciones de cine y televisión, además de trabajar en proyectos documentales y detrás de cámaras.
Con el paso de los años, Kelly apareció ocasionalmente junto a su familia en alfombras rojas y eventos públicos relacionados con Hollywood.
Una familia marcada por el cine
La familia Curtis-Leigh es considerada una de las dinastías más reconocidas del cine estadounidense. Janet Leigh alcanzó fama mundial gracias a su papel en Psycho de Alfred Hitchcock, mientras que Tony Curtis protagonizó decenas de películas durante la época dorada de Hollywood.
Jamie Lee Curtis heredó ese legado y logró construir una de las carreras más sólidas del cine y la televisión, convirtiéndose en un ícono del género de terror y más recientemente ganando el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2023.
La muerte de Kelly representa una pérdida profundamente personal para la actriz, quien ha recibido miles de mensajes de cariño de colegas y seguidores en redes sociales.