 Muere Peabo Bryson, Icono de Disney y Ganador Viña del Mar
Farándula

Muere Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival Viña del Mar

El mundo de la música y Disney está de luto. Peabo Bryson falleció a los 75 años dejando un legado imborrable en el R&B y las bandas sonoras más icónicas del cine.

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Peabo Bryson, Redes sociales
Peabo Bryson / FOTO: Redes sociales
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La música internacional despide a una de sus voces más emblemáticas. Peabo Bryson, reconocido cantante de R&B y recordado mundialmente por interpretar algunas de las canciones más icónicas de Disney, falleció a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.

El artista murió rodeado de sus seres queridos, dejando una profunda tristeza entre fanáticos de la música soul, las baladas románticas y las bandas sonoras que marcaron generaciones enteras.

"Aunque nuestros corazones están rotos, encontramos consuelo al saber cuánto se amaba a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generoso espíritu", expresó su familia.

La inolvidable voz de Disney

Peabo Bryson alcanzó fama internacional gracias a los temas "Beauty and the Beast", junto a Céline Dion, y "A Whole New World", acompañado por Regina Belle, canciones que se convirtieron en himnos de Disney durante la década de los noventa.

Ambos temas formaron parte de las exitosas películas animadas La Bella y la Bestia y Aladdín, respectivamente, y lograron conquistar no solo al público, sino también a la crítica especializada.

Las canciones obtuvieron premios Oscar a Mejor Canción Original y además le dieron a Bryson dos premios Grammy consecutivos por mejor interpretación pop de dúo o grupo.

Hasta hoy, ambas melodías siguen siendo consideradas entre las canciones más recordadas en la historia de Disney.

Una carrera marcada por el R&B y las baladas románticas

Nacido como Robert Peapo Bryson en Greenville, Carolina del Sur, en 1951, el cantante comenzó su carrera desde muy joven haciendo coros para artistas mayores. Con el tiempo, su peculiar nombre artístico surgió debido a que muchos músicos pronunciaban incorrectamente "Peapo" y comenzaron a llamarlo "Peabo".

Durante los años setenta y ochenta se consolidó como una de las voces más importantes del R&B contemporáneo gracias a temas como Feel the Fire, Reaching for the Sky, I’m So Into You y Can You Stop the Rain.

Su estilo vocal elegante y profundamente emocional lo convirtió en una figura habitual de las radios románticas estadounidenses y en uno de los artistas más respetados del género.

Éxito junto a grandes voces femeninas

Uno de los elementos más distintivos de la carrera de Peabo Bryson fue su capacidad para interpretar duetos memorables junto a grandes cantantes.

A finales de los años setenta colaboró con Natalie Cole en el álbum We’re the Best of Friends y posteriormente trabajó con Roberta Flack en canciones como Tonight, I Celebrate My Love, una de las baladas románticas más populares de los años ochenta.

Estas colaboraciones ayudaron a consolidar su imagen como uno de los máximos exponentes de la música romántica y del soul sofisticado.

Su relación con Viña del Mar

Además de su reconocimiento en Estados Unidos y Europa, Bryson también dejó huella en Latinoamérica gracias a su participación en importantes escenarios internacionales, incluido el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

El cantante logró conquistar al público latino con su poderosa voz y repertorio romántico, convirtiéndose en uno de los artistas internacionales más recordados del evento chileno.

Problemas de salud en los últimos años

En 2019, Peabo Bryson sufrió un ataque cardíaco que obligó al cantante a alejarse temporalmente de los escenarios. Aunque logró recuperarse, en mayo de 2026 se informó que había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

La noticia generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca la evolución de su estado de salud durante las últimas semanas.

Finalmente, este martes se confirmó su fallecimiento.

Un legado eterno

Peabo Bryson deja una carrera de más de cinco décadas, múltiples discos de oro y una colección de canciones que marcaron generaciones enteras.

Su legado no solo permanece dentro del R&B y la música romántica, sino también en la memoria de millones de personas que crecieron escuchando las inolvidables canciones de Disney que ayudó a convertir en clásicos eternos.

La industria musical y sus fanáticos alrededor del mundo hoy despiden a una de las voces más elegantes y reconocibles de la música contemporánea.

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