Fans reaccionan al look de Anna Faris en Scary Movie 6

La actriz estadounidense Anna Faris volvió a acaparar titulares durante la premiere de Scary Movie 6, celebrada en Los Ángeles, donde apareció acompañada de su hijo Jack Pratt, de 13 años. Aunque el evento marcó el regreso de la intérprete a la franquicia que la convirtió en un ícono de la comedia, gran parte de la conversación en redes sociales giró en torno a su apariencia física y algunos gestos captados por las cámaras.
Faris, de 49 años, lució un vestido negro con detalles brillantes y pronunciados cortes laterales, mientras posaba junto a su hijo en una de las pocas apariciones públicas que ambos han realizado juntos en los últimos años. La presencia de Jack llamó la atención por el notable parecido con sus famosos padres, Anna Faris y Chris Pratt.
Sin embargo, un video difundido por medios de entretenimiento rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios entre los usuarios. Algunos aseguraron que la actriz parecía distraída, nerviosa o incómoda durante el recorrido por la alfombra roja, mientras otros expresaron preocupación por su apariencia física.
Comentarios divididos
En plataformas como X, numerosos usuarios manifestaron inquietud por el estado de la actriz. Algunos señalaron que no parecía la misma persona que recuerdan de películas como Scary Movie o de la exitosa serie Mom.
Las reacciones incluyeron mensajes de apoyo y deseos de que la actriz se encuentre bien, mientras otros usuarios cuestionaron la tendencia de analizar cada gesto o expresión de las celebridades en eventos públicos.
De hecho, varios seguidores salieron en defensa de Faris, argumentando que muchos de los comentarios estaban basados únicamente en breves videos y fotografías fuera de contexto. Algunos sugirieron que simplemente estaba acomodándose el maquillaje o revisando que no tuviera labial en los dientes durante las sesiones fotográficas.
Además de las expresiones faciales que se hicieron virales, algunos medios internacionales destacaron la notable delgadez de la actriz durante el evento. Su vestido dejó al descubierto gran parte de su silueta, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre los estándares de belleza en Hollywood y la presión estética que enfrentan las celebridades.
Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por su salud, otros criticaron que se emitieran juicios sobre el estado físico de una persona basándose únicamente en fotografías o videos tomados durante unos segundos.
Hasta el momento, Anna Faris no ha respondido públicamente a los comentarios que circulan en internet.
Un regreso esperado a la franquicia que la hizo famosa
Más allá de la controversia, la actriz celebró su regreso a la saga Scary Movie, donde interpreta nuevamente a Cindy Campbell, personaje que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la comedia cinematográfica de principios de los años 2000.
La sexta entrega marca también el regreso de los hermanos Wayans y de varios miembros del elenco original, algo que los fanáticos llevaban años esperando.
Su relación Chris Pratt y su hijo Jack
Faris y Chris Pratt estuvieron casados entre 2009 y 2017 y comparten la crianza de su hijo Jack. Tras su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto respecto a su vida familiar, por lo que la aparición del adolescente en la premiere fue considerada un momento especial para los seguidores de la actriz.
Actualmente, Faris está casada con el director de fotografía Michael Barrett, mientras que Pratt formó una nueva familia junto a Katherine Schwarzenegger. A pesar de los cambios en sus vidas personales, ambos actores han manifestado en distintas ocasiones que mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su hijo.
Por ahora, mientras Scary Movie 6 celebra su exitoso estreno, la conversación en redes continúa enfocada en Anna Faris, cuya reaparición pública ha generado tanto preocupación como mensajes de apoyo entre sus seguidores alrededor del mundo.