Taylor Swift Arrasa en Streaming con Canción para Toy Story 5

Taylor Swift volvió a marcar la pauta en el mundo del streaming al superar récords históricos con su más reciente sencillo para la banda sonora de "Toy Story 5".
Su canción "I Knew It, I Knew You", lanzada el 5 de junio en las principales plataformas digitales, logró cifras extraordinarias en sus primeras 24 horas de disponibilidad, consolidando una vez más su posición en la industria musical.
Según Apple Music, el tema de Taylor Swift fue catalogado como el "sencillo country más exitoso de 2026" y rompió el récord de la canción de banda sonora con mayor éxito durante su primer día en la plataforma.
Aunque la compañía no ofreció detalles numéricos, confirmó que este lanzamiento superó registros previos dentro del mismo género.
Por su parte, Spotify comunicó que la canción se convirtió en "la canción country más reproducida en un solo día por una artista femenina en la historia" de su servicio.
Amazon Music también resaltó el impacto del estreno al informar que la interpretación de la artista registró el debut global más destacado en las primeras 24 horas para cualquier lanzamiento musical durante 2026.
El impacto alcanzado por Taylor Swift con este sencillo fue precedido por una campaña de expectativa bien orquestada.
El 1 de junio, Taylor Swift confirmó su participación en la banda sonora a través de sus redes sociales. La artista confesó que la oportunidad de componer para la franquicia era especial para ella por su relación con la saga desde la infancia.
"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?", escribió a sus seguidores.
Videoclip exclusivo y homenaje a Jessie
El lanzamiento del sencillo el 5 de junio vino acompañado de un videoclip exclusivo disponible en Apple Music y en la versión Premium de Spotify.
El video recopila escenas emblemáticas de Toy Story con un foco especial en el personaje Jessie, quien ocupa un lugar central dentro de la narrativa de la película.
La relación entre la canción y Jessie fue resaltada por la propia Swift durante la promoción, presentando el sencillo como parte de un proceso creativo que buscó integrarse de manera natural al universo de los personajes.
"Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, me resultó de lo más natural. Y ser una niña fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora... es una aventura en la que pienso seguir inmersa, hasta el infinito y más allá", compartió en Instagram.
En sus mensajes, Swift también agradeció la colaboración de Andrew Stanton, director involucrado en la nueva entrega de la saga, y de Randy Newman, responsable de la música original de Toy Story.
Toy Story 5, la cinta que incorpora el tema en su banda sonora, tiene previsto su estreno en cines el 19 de junio. La colaboración de Taylor Swift con Pixar y Disney promete no solo atraer a los fanáticos de la saga, sino también establecer un nuevo hito en la relación entre música y cine animado.