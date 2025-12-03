Spotify Wrapped 2025: Cómo Ver Tu Resumen Musical Anual

El esperado Spotify Wrapped 2025 ya llegó, y este año trae una mecánica diferente para que cada usuario descubra su historia sonora del año. Si quieres conocer cuántos minutos escuchaste, tus canciones favoritas, géneros predilectos y hasta qué "edad musical" te representa... te contamos cómo acceder.
¿Cómo acceder al Spotify Wrapped 2025?
Para ver tu resumen anual debes seguir este procedimiento:
- Ingresa a la página oficial de Spotify Wrapped desde tu navegador.
- Verás un código QR en pantalla que debes escanear con tu celular.
- La aplicación de Spotify se abrirá automáticamente.
- Desliza hacia arriba para empezar a ver tu resumen.
- La experiencia funciona tanto para usuarios Premium como gratuitos.
Esta nueva dinámica busca reducir pasos y permitir que todo el contenido se vea dentro de la app, donde se despliega la versión más completa y animada del Wrapped.
Qué información incluye el Wrapped 2025
El resumen anual presenta una recopilación detallada de tus hábitos musicales durante todo el año. Entre los datos más destacados encontrarás:
• Total de minutos escuchados en 2025.
• Lista de géneros musicales que más consumiste.
• Número total de canciones, álbumes y artistas reproducidos.
• Tu canción más escuchada del año.
• Tu artista número uno y tus cinco artistas principales.
• Gráficos personalizados que resumen tu estilo musical.
• Un mensaje directo del artista que ocupó tu primer lugar.
Una de las características más comentadas del Wrapped 2025 es la edad sonora, una métrica que analiza los años de lanzamiento de las canciones que más escuchaste.
Esto permite determinar si tu gusto musical se inclina hacia temas actuales o clásicos. Es una categoría visual, fácil de interpretar y diseñada para generar conversación en redes sociales. Spotify Wrapped 2025 se consolida como una tradición que permite revivir los sonidos que definieron tu año.
Con solo un escaneo y un desliz podrás descubrir tu historia musical completa.