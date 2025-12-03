 Tragedia en vivo: Invitado se desploma y muere
¡Imágenes fuertes! Invitado se desploma y pierde la vida durante una transmisión en vivo

La transmisión matutina de un programa dominicano quedó marcada por un inesperado colapso en pleno set.

Un episodio inesperado generó consternación en República Dominicana después de que un invitado a un programa de televisión se desplomara mientras era entrevistado en vivo. El hecho ocurrió durante la transmisión de El Café de Diario 55, donde el invitado participaba para hablar sobre su trabajo y proyectos comunitarios.

El hombre, identificado como Mario Ureña, era fundador de la transportista Ruta SO y un reconocido promotor del turismo comunitario en la región este del país.  Durante la conversación con los presentadores, Ureña comenzó a mostrar señales de malestar y, segundos después, se desvaneció frente a las cámaras.

La escena dejó en shock tanto al equipo del programa como a los televidentes que seguían la transmisión. El personal presente en el set reaccionó de inmediato para asistirlo, pero a pesar de los esfuerzos y de la llegada de ayuda médica, no fue posible salvarle la vida.

La causa preliminar apunta a un infarto fulminante, aunque se espera un reporte oficial para confirmar lo ocurrido.  La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del momento y expresaron su tristeza por el inesperado fallecimiento.

Más del invitado que falleció

Mario Ureña era ampliamente conocido por su labor en el fortalecimiento del turismo local.  Su visión se centraba en promover destinos menos explorados, impulsar emprendimientos comunitarios y resaltar la cultura dominicana desde un enfoque inclusivo.

Su trabajo había permitido que numerosas familias encontraran oportunidades de desarrollo a través del turismo sostenible, por lo que su partida deja un profundo vacío en la comunidad. Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del ámbito social y turístico lamentaron lo sucedido y recordaron la dedicación de Ureña hacia los proyectos que impulsaba.

También destacaron su compromiso con el crecimiento de la región y su deseo de posicionar al país como un destino atractivo desde nuevas perspectivas. La televisión, acostumbrada a transmitir entretenimiento e información cotidiana, se vio marcada por un momento de tensión.

