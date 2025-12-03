Testamento de Luis de Alba: Su Última Voluntad

El reconocido actor y comediante Luis de Alba, famoso por su icónico personaje "El Pirrurris", reveló que a sus 80 años ha dejado completamente listo su testamento. La decisión, explicó, no surge del miedo, sino de la paz que le brinda saber que su familia estará protegida el día que él falte.
Con la sinceridad que lo caracteriza, compartió que sus hijas y su esposa están preparadas emocional y económicamente, algo que siempre consideró una prioridad. El comediante ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, situación que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su futuro y sobre la importancia de dejar sus asuntos en orden.
Aun así, aseguró que vive esta etapa con serenidad y sin dramatismos. Para él, tener listo su testamento significa simplemente aceptación y claridad. "Estoy preparado. Si me toca hoy, me voy; si me toca mañana, también. Ya no pienso en eso", expresó con calma.
Además de sus bienes materiales, Luis de Alba comentó que el mayor legado que deja a sus hijos es la educación y las bases que les dio para construir una vida estable. Considera que ese es el verdadero patrimonio que trasciende más allá de cualquier documento legal.
Ha procurado que cada uno tenga una profesión y una vida independiente, algo que lo llena de orgullo y satisfacción. A pesar de los desafíos, el actor continúa disfrutando de su trabajo y del cariño del público.
Aunque ha desacelerado su ritmo, sigue activo en proyectos selectivos que le permitan mantenerse creativo sin poner en riesgo su salud. Confiesa que, al final, solo desea partir en paz y en su casa, rodeado de su familia.
La reflexión de Luis de Alba se ha convertido en una lección de madurez y serenidad para muchos de sus seguidores. Hablar abiertamente de su última voluntad no solo demuestra su claridad emocional, sino también su deseo de vivir sus años con tranquilidad, sin pendientes y con todo en orden.