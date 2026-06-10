¿Quién fue el autor intelectual del crimen contra Paco Stanley?

El caso de Paco Stanley recobró relevancia tras el lanzamiento del documental "Testigos: La verdad tiene voz", que ofrece nuevas perspectivas sobre el asesinato ocurrido en 1999 y expone un giro inesperado en torno a la identidad de quien habría ordenado el crimen.
En la producción, un testimonio que, según los realizadores, pertenece a un exagente judicial de Jalisco escoltado por autoridades estadounidenses, declara que el narcotraficante conocido como El Azul—Juan José Esparragoza Moreno—habría sido el responsable de dar la orden para ejecutar a Paco Stanley.
Esta versión sostiene que la razón detrás del asesinato serían supuestas deudas económicas entre el conductor y el capo.
Durante años la principal sospecha recayó sobre Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos, como el posible autor intelectual.
Sin embargo, el documental coloca en el centro de la polémica a El Azul, basado en los nuevos testimonios presentados en la investigación audiovisual.
La serie deja claro que la acusación proviene de los relatos incluidos en el documental y no de una sentencia judicial firme contra alguno de los presuntos responsables.
Reacción inmediata y el llamado a la justicia
Mario Bezares, quien estuvo en prisión preventiva por más de un año y finalmente fue absuelto por falta de pruebas, reaccionó frente al estreno del documental.
Bezares solicitó que, si los testimonios presentados son auténticos, se lleve el material ante la fiscalía.
El conductor compartió en ‘Ventaneando’ su expectativa de que las declaraciones sirvan como pruebas concretas que contribuyan a esclarecer el caso, que tras casi veinte años sigue sin un culpable señalado judicialmente.
Además, manifestó abiertamente que desea que las autoridades retomen el caso a partir de las nuevas revelaciones y subrayó la importancia de que los testimonios tengan peso legal.
El crimen que marcó a una generación
El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado a tiros a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. El acontecimiento sacudió a la opinión pública, desatando una investigación ampliamente seguida por los medios, aunque nunca se logró identificar de manera definitiva al autor intelectual.
El interés mediático en torno al asesinato de Paco Stanley se reactivó con la difusión del documental. El nuevo testimonio generó debate sobre si la Fiscalía debe reabrir el expediente y considerar las declaraciones del exagente judicial. Por ahora, la investigación oficial permanece abierta, con múltiples interrogantes en torno al caso.
La serie "Testigos: La verdad tiene voz" reavivó el caso, estimulando la discusión social y recordando que el expediente continúa sin una resolución judicial definitiva.