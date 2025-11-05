 Valeria Márquez: Revelan presunto autor intelectual del crimen
Farándula

Caso Valeria Márquez: Revelan presunto autor intelectual de su asesinato

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, una testigo dio detalles que apuntan al posible responsable del crimen.

Valeria Márquez, Redes sociales
Valeria Márquez / FOTO: Redes sociales

A casi seis meses del asesinato de Valeria Márquez, el caso dio un vuelco inesperado tras revelarse el nombre de un presunto autor intelectual vinculado al crimen.

La joven de 23 años fue asesinada a tiros el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.  

La nueva información difundida por el periodista Javier Ceriani apunta hacia una persona muy cercana a la víctima, lo que ha generado un gran impacto mediático y reavivado el interés público en torno a este crimen que conmocionó a Jalisco.

Durante la más reciente emisión del programa de Ceriani en YouTube, una mujer identificada como "Ana", allegada a la familia paterna de Valeria Márquez, aseguró que el tío y socio de la joven, identificado como Armando López, podría ser el presunto responsable del homicidio.

La teoría de la implicación familiar surgió de supuestos testimonios que apuntan a que el móvil del crimen podría estar ligado a disputas de índole económico y al control de los negocios de la joven, incluyendo el salón de belleza "Blossom The Beauty Lounge" y otros bienes.

Posibles pruebas

En la entrevista, la testigo "Ana" relató que la familia paterna de Valeria Márquez comenzó a sospechar de Armando, su tío, luego de notar conductas inusuales en los días previos y posteriores al crimen.

Según su testimonio, tanto él como el novio de la influencer solían trabajar junto a ella en el salón de belleza donde ocurrió el asesinato, pero el día del ataque ninguno de los dos estaba presente.

Filtran video del asesinato de la influencer Valeria Márquez cuando trasmitía en vivo

En redes circulas las terribles imágenes del momento exacto cuando un sujeto atacó a la joven de 23 años.

La fuente anónima aseguró que, tras el homicidio, el tío y su pareja se marcharon de viaje apenas dos días después, lo que aumentó las sospechas de los familiares. 

"El salón siempre estaba lleno y ese día estaba vacío. El tío de Valeria trabajaba ahí y no se presentó. Luego se fue de viaje y eso nos pareció muy extraño", comentó la mujer, cuya identidad fue protegida durante la emisión.

Estas declaraciones han generado una ola de reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo a través de TikTok, hecho que marcó profundamente al público y a la comunidad digital.

