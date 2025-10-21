Mujer asesina a su madre y usa inteligencia artificial

Un caso estremecedor ha sacudido a Guayaquil, Ecuador. Las autoridades detuvieron a Andreína Lamota, de 32 años, señalada como responsable del asesinato de su madre, de 49 años, a quien habría quitado la vida tras una discusión por dinero.
Según el informe de la Policía Nacional de Ecuador, la sospechosa pidió a su madre un préstamo de US $6 mil, y al recibir una negativa, habría cometido el crimen dentro de su vivienda. Posteriormente, intentó ocultar lo ocurrido preservando los restos en recipientes con sal gruesa para evitar su descomposición.
El 5 de octubre, Andreína denunció la desaparición de su madre, asegurando que había sido secuestrada por una banda que exigía US $15 mil de rescate. Sin embargo, las inconsistencias en su relato y su comportamiento despertaron sospechas entre los investigadores.
Para sostener su versión, la mujer recurrió a herramientas de inteligencia artificial con las que generó mensajes y videos falsos que simulaban que su madre seguía con vida. El análisis forense digital reveló las manipulaciones en los archivos y permitió descubrir el engaño.
Hallan restos de la víctima
El 17 de octubre, tras un cateo en la vivienda donde ambas residían, las autoridades hallaron los restos de la víctima y detuvieron a la sospechosa. Posteriormente, una revisión de sus búsquedas en internet reveló términos como "cómo deshacerse de un cuerpo" y "cómo disolver un cuerpo humano", además de compras de cuchillos y herramientas de corte.
Tras su captura, un juez ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva, mientras avanza el proceso judicial por el delito de asesinato. El caso ha causado conmoción en redes sociales por el nivel de planificación y el uso de tecnología para intentar encubrir un crimen familiar.