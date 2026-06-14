Tom Cruise y el escándalo del beso a Victoria Beckham

Durante la reciente develación de la estrella de David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood, un inesperado gesto de Tom Cruise hacia Victoria Beckham desató una considerable discusión en redes sociales.
El evento, celebrado el 12 de junio en Los Ángeles, estaba destinado a reconocer la carrera del exfutbolista inglés.
Sin embargo, se convirtió rápidamente en tema de conversación por la actitud de la estrella de Hollywood con la esposa del homenajeado.
Sentados a poca distancia durante el homenaje, el actor tomó la mano de Victoria Beckham y le dio un beso mientras ambos seguían el acto.
La reacción de la diseñadora británica y la cercanía entre ambos fueron suficientes para que las imágenes comenzaran a viralizarse en redes sociales.
La interacción generó una ola de comentarios en redes. Algunos usuarios consideraron el beso en la mano como un simple acto de cortesía y recordaron la amistad de muchos años entre Tom Cruise y la familia Beckham.
Un seguidor comentó: "¿Cuál es el problema? Son amigos íntimos", mientras otro aseguró que no debería darse mayor importancia al gesto debido a la relación de confianza que existe entre ambos.
El momento ocurrió durante una ceremonia histórica para David Beckham, quien se convirtió en el primer futbolista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
El acto reunió a familiares, amigos y numerosas celebridades, entre ellas Eva Longoria, James Corden y el propio Tom Cruise, encargado de ofrecer uno de los discursos principales de la jornada.
Una amistad de años detrás de la escena
Aunque el gesto generó todo tipo de comentarios en internet, el contexto apunta a una relación de amistad de larga data entre las familias Beckham y Tom Cruise.
El actor ha mantenido una estrecha cercanía con David y Victoria desde la llegada de los Beckham a Los Ángeles a mediados de la década de 2000.
Sin embargo, eso no impidió que los pocos segundos captados por las cámaras se convirtieran en uno de los momentos más comentados de una ceremonia que, en teoría, tenía un único protagonista: David Beckham.
Durante su intervención, Tom Cruise elogió la trayectoria de Beckham y destacó la influencia que ha tenido en el crecimiento del fútbol a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos. Beckham, por su parte, agradeció públicamente la amistad que ambos han mantenido durante más de dos décadas.