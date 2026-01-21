El vestido de Nicola Peltz que generó conflicto con Beckham

La actriz y socialité Nicola Peltz Beckham estuvo en el centro de una de las controversias más comentadas de los últimos días. Lo anterior, debido al vestido que usó en su boda con Brooklyn Beckham y al conflicto familiar que supuestamente surgió con su suegra, Victoria Beckham.
La boda, celebrada el 9 de abril de 2022 en una lujosa mansión de Palm Beach, Florida, destacó desde entonces por el glamour y la magnitud del evento. Sin embargo, recientemente volvió a tomar relevancia por las declaraciones del propio Brooklyn Beckham en redes sociales.
Según el hijo mayor de David y Victoria Beckham, el punto central de la disputa familiar habría sido el vestido de novia que Nicola eligió para caminar hacia el altar. Brooklyn afirmó que su madre, Victoria Beckham, inicialmente se comprometió a diseñar el vestido de novia de Nicola.
Sin embargo, "canceló en el último momento", dejando a la actriz sin un diseño propio de la firma Beckham a pocos días de la boda. Por ello, según él, Nicola tuvo que buscar de urgencia una nueva opción y terminó eligiendo un vestido de Valentino Alta Costura que combinaba un estilo clásico y moderno, con silueta recta, espalda semidescubierta y una larga cola.
Los Beckham siguen en polémica
Esta versión fue la que encendió la polémica mediática, ya que muchos medios interpretaron que existió un conflicto directo entre Victoria Beckham y la pareja por motivos profesionales y personales relacionados con la confección del diseño nupcial. No obstante, especialistas en moda y la propia estilista de Nicola, Leslie Fremar, han contradicho esta narrativa.
Según Fremar, el vestido de Valentino fue fruto de un año completo de trabajo entre la actriz y el equipo creativo de la casa italiana, con pruebas en Miami y visitas de costureras a diferentes lugares, lo que indica que no se trató de una elección de último minuto.