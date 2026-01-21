 Miss Universo en Guatemala: Recorridos sin actos masivos
Farándula

Miss Universo llega a Guatemala, pero no habrán actos masivos: estos son los lugares que recorrerá

La Miss Universo Fátima Bosch ya está en Guatemala para iniciar su primera gira internacional con enfoque social.

Compartir:
Miss Universo, Miss Universo
Miss Universo / FOTO: Miss Universo

La Miss Universo 2026, Fátima Bosch, ya se encuentra en Guatemala como parte de su primera gira internacional desde que obtuvo la corona.  El país centroamericano fue elegido como el primer destino en su agenda oficial, un gesto que ha sido celebrado por miles de admiradores.

Los fans han interpretado la visita como un reconocimiento especial al territorio guatemalteco y a su proyección regional. Desde su llegada, Bosch se ha mantenido bajo un itinerario especialmente vinculado a labores humanitarias y sociales.

En redes sociales se adelantaron detalles sobre su recorrido, destacando que visitará los departamentos de Suchitepéquez, Sololá, Sacatepéquez y la Ciudad Capital.  Cada parada incluirá actividades benéficas, visitas institucionales y encuentros con organizaciones locales dedicadas al desarrollo, la educación y la inclusión.

Voceros del certamen señalaron que esta gira refleja el compromiso de la reina con causas sociales, uno de los pilares que el concurso ha buscado reforzar en los últimos años. Las plataformas digitales también enfatizaron que, debido a protocolos de seguridad y al contexto nacional, no se realizarán concentraciones masivas durante la estadía de la Miss Universo en Guatemala.

Miss Universo evitará actividades masivas

La decisión busca priorizar un enfoque más estratégico y responsable, manteniendo la atención en la labor social y no únicamente en la exposición mediática.  Aun así, el anuncio no tardó en resonar entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron entusiasmo por la visita y celebraron que el país sea el primer escenario de esta nueva etapa de Bosch como reina universal.

Además, se espera que la gira incluya reuniones con autoridades, visitas a programas sociales y participación en eventos que buscan visibilizar el trabajo de fundaciones y proyectos comunitarios.

¡Filtran foto de Miss Universo tocando marimba en Guatemala!

Fátima Bosch, actual Miss Universo, inició su primera gira internacional en Guatemala, donde fue recibida por Miss Guatemala.

En Suchitepéquez y Sololá, las actividades estarían relacionadas con la educación y el empoderamiento femenino; mientras que Sacatepéquez y Ciudad de Guatemala serán sedes de iniciativas de apoyo a la niñez, la salud y la cultura.

En Portada

MP sobre caso de pandillero: No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitost
Nacionales

MP sobre caso de pandillero: "No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitos"

12:54 PM, Ene 21
Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeonest
Deportes

Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

01:50 PM, Ene 21
Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalot
Nacionales

Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalo

10:29 AM, Ene 21
¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemalat
Farándula

¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemala

12:14 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCFútbolReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos