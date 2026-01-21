Miss Universo en Guatemala: Recorridos sin actos masivos

La Miss Universo 2026, Fátima Bosch, ya se encuentra en Guatemala como parte de su primera gira internacional desde que obtuvo la corona. El país centroamericano fue elegido como el primer destino en su agenda oficial, un gesto que ha sido celebrado por miles de admiradores.
Los fans han interpretado la visita como un reconocimiento especial al territorio guatemalteco y a su proyección regional. Desde su llegada, Bosch se ha mantenido bajo un itinerario especialmente vinculado a labores humanitarias y sociales.
En redes sociales se adelantaron detalles sobre su recorrido, destacando que visitará los departamentos de Suchitepéquez, Sololá, Sacatepéquez y la Ciudad Capital. Cada parada incluirá actividades benéficas, visitas institucionales y encuentros con organizaciones locales dedicadas al desarrollo, la educación y la inclusión.
Voceros del certamen señalaron que esta gira refleja el compromiso de la reina con causas sociales, uno de los pilares que el concurso ha buscado reforzar en los últimos años. Las plataformas digitales también enfatizaron que, debido a protocolos de seguridad y al contexto nacional, no se realizarán concentraciones masivas durante la estadía de la Miss Universo en Guatemala.
Miss Universo evitará actividades masivas
La decisión busca priorizar un enfoque más estratégico y responsable, manteniendo la atención en la labor social y no únicamente en la exposición mediática. Aun así, el anuncio no tardó en resonar entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron entusiasmo por la visita y celebraron que el país sea el primer escenario de esta nueva etapa de Bosch como reina universal.
Además, se espera que la gira incluya reuniones con autoridades, visitas a programas sociales y participación en eventos que buscan visibilizar el trabajo de fundaciones y proyectos comunitarios.
En Suchitepéquez y Sololá, las actividades estarían relacionadas con la educación y el empoderamiento femenino; mientras que Sacatepéquez y Ciudad de Guatemala serán sedes de iniciativas de apoyo a la niñez, la salud y la cultura.