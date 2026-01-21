 Miss Universo Sorprende al Tocar Marimba en Guatemala
¡Filtran foto de Miss Universo tocando marimba en Guatemala!

Fátima Bosch, actual Miss Universo, inició su primera gira internacional en Guatemala, donde fue recibida por Miss Guatemala.

Miss Universo, Miss Universo
Miss Universo / FOTO: Miss Universo

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, ya se encuentra en suelo guatemalteco como parte de su primera gira oficial tras haber sido coronada.  Su llegada generó expectativa desde tempranas horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En el lugar, la reina fue recibida por la también guatemalteca y actual Miss Guatemala, Rasheal Paz, en una escena que se volvió viral al recrear la icónica foto en la que Rasheal cargó a Fátima durante el certamen. La visita de Bosch marca un hecho importante: Guatemala es el primer país que la Miss Universo visita tras obtener la corona.

Foto embed
Miss Universo - Instagram

Lo anterior, no solo posiciona al país en el mapa mediático internacional, sino que también reafirma el vínculo que la reina ha construido con el público guatemalteco desde su participación en la competencia. Durante el arribo, ambas reinas posaron juntas, saludaron a la prensa nacional e internacional y compartieron sonrisas que dieron de qué hablar en redes sociales.

Las imágenes rápidamente se replicaron en plataformas digitales, donde usuarios celebraron el encuentro y destacaron el orgullo generado por el papel de Guatemala en el certamen de belleza más importante del mundo. La recepción incluyó un toque cultural especial: recientemente circuló una foto donde se observa a Fátima Bosch tocando marimba, el instrumento nacional de Guatemala.

Miss Universo y su gira por Guatemala

El clip fue compartido por medios y cuentas de fanáticos, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos que resaltaron la actitud cercana y espontánea de la Miss Universo frente a las tradiciones locales. La agenda de la reina contempla una serie de actividades oficiales, encuentros con autoridades y visitas a proyectos sociales que forman parte de su primera gira internacional.

Este tipo de acciones suelen potenciar la exposición turística y cultural de los países anfitriones, especialmente cuando se trata del inicio del calendario oficial de una Miss Universo recién coronada.

Por el momento, la conexión entre Fátima Bosch y el público guatemalteco se mantiene firme.

