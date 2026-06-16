 México 86: Historia del Fútbol y Momentos Inolvidables

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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
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25/06 14:00 HS
Germany GER
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Sweden SWE
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Senegal SEN
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France FRA
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Algeria ALG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
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Farándula

México 86: Futbol, historia y algo más

En plena fiesta por el torneo norteamericano 2026, Netflix pone en nuestras pantallas México 86, una comedia que destapa escándalos, glorias y muchos maletines con dinero.

  • 10:35, Jun 16 2026
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México 86: Futbol, historia y algo más, Captura de video
México 86: Futbol, historia y algo más / FOTO: Captura de video
Allan Martínez
Columna de cine
Allan Martínez Destacada

Periodista de rock y de cine por vocación. Su versatilidad en las letras le ha permitido escribir sobre economía, deporte, crónicas de conciertos, procesos judiciales y política en diversos medios impresos y digitales.

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Con el cartel: Algunas de estas cosas sí pasaron... Netflix, se lava las manos y nos cuenta cómo México se convirtió en el centro del universo deportivo en aquel año. Si el mundial del 70 puso al país en la historia del fútbol, el mundial del 86 lo consagró como la cuna histórica en el corazón del deporte rey.

La película nos cuenta en clave de humor y con un poco de cinismo, ingenio y muchos maletines de dinero, cómo la Femexfut pudo hacerse de aquella justa deportiva. Seguimos al directivo Martín de la Torre (interpretado por el gran Diego Luna), quien por aquellos años, la pasaba mal como un mediocre contador en la Federación.

Y es que Colombia fue nombrada como la sede del mundial del 86 desde junio de 1974. Sin embargo el músculo del narcotráfico liderado por Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín, obligaron al país a declinar como sede.

La desidia de las autoridades de la Femexfut a organizar "otro mundial" hace que De la Torre tome la iniciativa y eche de cabeza al presidente de la Federación en un programa de televisión deportiva. Su "acto de valentía" hace que "el tigre" Emilio Azcárraga Milmo, mandamás de todo lo visible e invisible en México, lo nombre como nuevo presidente bajo la advertencia, como buen empresario, que si no trae el mundial le destruirá la existencia.

Ingenio, corrupción y ¡Viva México!

Ya en Suiza, De la Torre con un poco de dinero y envalentonado usa la astucia, el descaro y un poco de tequila para logran los votos suficientes no sin antes hacer algunas artimañas para lograr el conceso. Aquí se cuenta una de las anécdotas ingeniosas de la película, que dicen que sí pasó, como el cambio de lugar de todos los asientos de los federativos de la FIFA antes de la votación.

La ocurrencia hace que los directivos se pronuncien a favor de México y, De la Torre, se convierte en el centro de atención de medios y todopoderosos, especialmente del que quieres tener a tu lado: Azcárraga.

Todo iba bien hasta que el terremoto del 19 de septiembre de 1985 puso en peligro la organización del mundial.

Humor para olvidar la infamia

México 86 es una lectura somera y cómica que intenta explicar sin ahondar en detalles fundamentales y necesarios el contexto que confluyó en la organización de aquel mundial.

Empecemos por la autocensura de señalar que Luna interpreta a Rafael Del Castillo para no herir susceptibilidades y evitar demandas.

Del Castillo recién falleció a los 92 años en marzo de 2026 y es reconocido por muchos dueños y directivos de futbol actual como uno de los grandes visionarios del balompié mexicano. A parte del éxito de organizar la copa del mundo, modernizó la administración del futbol local logró que se profesionalizara a entrenadores y árbitros entre otras cosas, lo que elevó el nivel competitivo del país.

El punto negro de Del Castillo, ya volviendo a la película, o De La Torre fue el escándalo de "Los cachirules".

Castigo merecido casi una venganza

Destapado por los medios mexicanos y en especial por el periodista deportivo José Ramón Fernández, quien obtuvo la información de las actas de nacimiento de algunos jugadores que tenían entre 26 y 29 años y que participaron en las eliminatorias para ir a las olimpiadas de Seúl.

Al estar al frente de la FIFA João Havelange recordado más como gánster deportivo que como gran directivo de FIFA, no olvidó que México le robó el mundial a EEUU, a quién él mismo favorecía, por lo que el escándalo le sirvió para pegarle en donde más le duele al fútbol mexicano.

Esto provocó la caída de De la Torre como federativo y la condena al olvido por su jefe y por supuesto, le costó a México ser excluido del mundial de Italia 90 en el momento cumbre de la mayoría de figuras de la selección mexicana que hoy son referentes.

El escándalo de Los Cachirules fue denunciado por EEUU y Guatemala. Como consecuencia de ello, Guatemala fue invitado a los juegos olímpicos de Seúl y ahí estaba toda la chapinada desvelándose para ver el partido según lo recuerdo. Es que era nuestra primera vez en una justa mundial.

Como consecuencia del escándalo México sufre, todavía hoy, de un trauma severo de corrupción en su futbol el cuál podemos sentarnos a platicar por días o meses.

La película México ’86, de pronto, se diluye entre la comicidad y "el ingenio mexicano" y deja por un lado algo tan grave como la corrupción, un mal endémico desde Tijuana hasta la Patagonia.

Por si fuera poco, el actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arreola hizo un homenaje a Del Castillo en febrero de este año por sus aportes al deporte y a la fútbol en la década de los 80, lo cual pareció un acto de purificación corporativo y generacional. "El perdón llega en este plano", se dirán los dirigentes deportivos.

Protagonizada por Diego Luna (De la Torre), Karla Souza (Susana Gómez-Mont), Daniel Giménez Cacho (Azcárraga), Álvaro Guerrero (Cañedo) y Memo Villegas interpretando al "siempre humilde" Hugo Sánchez integran el elenco que es dirigido por Gabriel Ripstein.

Con 97 minutos nos sumergimos en recuerdos, infamias y, para algunos, el momento en que nos enamoramos del futbol.

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