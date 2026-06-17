 Elenco de Doblaje Latinoamericano de Toy Story 5

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
7
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Los talentos que conforman el elenco de doblaje latinoamericano de Toy Story 5

Este jueves se estrena Toy Story 5, la última entrega de la franquicia más importante de Pixar. El estudio trae de regreso a los queridos personajes principales de la saga, además de algunos nuevos. Conoce a los talentos latinoamericanos le dan la voz a los personajes.

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Toy Story 5, Instagram
Toy Story 5 / FOTO: Instagram
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La historia que narra la vida secreta de los juguetes, Toy Story, vuelve a la pantalla grande casi siete años después de la cuarta entrega y 30 años después de la primera. Esta vez, los personajes luchan contra una nueva amenaza y pelean por mantener su relevancia a pesar de la obsesión de los niños con las pantallas.  

La nueva "villana" es Lilypad, una tableta verde que cautiva la atención de Bonnie, la nueva dueña de los juguetes, y la desvía de ellos. Ahora, los personajes principales, Woody, Jessie y Buzz, deben evitar que la forma tradicional de juego quede en el olvido.

El elenco de doblaje de Toy Story 5

Para esta entrega, regresan los actores mexicanos que interpretan a los personajes principales, quienes con su gran habilidad y experiencia han logrado dar voz a los tan conocidos juguetes.

Arturo Mercado Jr. vuelve como Woody después de reemplazar a Carlos Segundo desde Toy Story 3. El actor, locutor y director de doblaje mexicano es conocido por sus más de 40 años de trayectoria en el ámbito. Es mayormente popular por ser la actual voz oficial de Mickey Mouse y la voz recurrente de Tom Cruise desde hace 20 años.

José Luis Orozco es la voz de Buzz Lightyear. A lo largo de su carrera ha prestado su voz a numerosos personajes, tales como Ben 10 y Harry Potter. Además, ha participado en programas de televisión como Corazón Salvaje y ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro de México.

Irán Castillo Pinzón es la voz oficial de Jessie desde Toy Story 2. Comenzó su carrera a muy temprana edad participando en comerciales. Se hizo conocida por sus participaciones en diversas telenovelas de Televisa, tales como Agujetas de color de rosa, donde interpretó a Cecilia.

Arturo Castañeda interpreta a Forky, personaje que se dio a conocer en Toy Story 4. Al igual que su padre, Mario Castañeda, ha tenido una larga trayectoria como locutor, actor y director de doblaje. Algunos personajes a los que les ha dado voz son Robbie Shapiro en Victorious y Barry Allen en la serie Flash.

Varios de los nuevos personajes son interpretados por star talents. Esta es una práctica adoptada a menudo para atraer a más público a través de la popularidad de las personalidades contratadas.

Bad Bunny es quien presta su voz a Pizza con Gafas. Es un músico urbano puertorriqueño cuya carrera actualmente se encuentra en su auge. Hoy en día es considerado uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify.

Belinda es Lilypad, la inteligencia artificial contra la cual luchan los juguetes. La actriz y cantante mexicana es famosa gracias a sus múltiples papeles de actuación. Vale la pena mencionar que ya ha tenido experiencia en el doblaje, interpretando a personajes como Poppy en Trolls.

La nostalgia regresa: Toy Story revive sus videojuegos más icónicos

Disney anunció el regreso de los videojuegos clásicos de la franquicia con versiones mejoradas para consolas y PC, justo cuando la expectativa por Toy Story 5 comienza.

Penélope Cruz da voz a Flamenco. También es famosa por sus reconocidos papeles en cine. Ganó el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Vicky Cristina Barcelona en 2009. Además, es conocida por haber sido la primera actriz española nominada a dichos premios.

Bizarrap es Santa de Jardín. Nació en Ramos Mejía y se ha vuelto mundialmente famoso gracias a sus BZRP Music Sessions, donde ha colaborado con artistas como Shakira, Daddy Yankee y Quevedo. Su carrera comenzó inicialmente a través de la plataforma YouTube.

Miguel Granados en esta ocasión le da vida a Dr. Locuaz. Es un humorista, presentador de radio y televisión. Se ha hecho popular a través de sus trabajos televisivos como Permitidos y Sin Modificar, además de fundar el canal de streaming Olga.

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