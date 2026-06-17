Elenco de Doblaje Latinoamericano de Toy Story 5

La historia que narra la vida secreta de los juguetes, Toy Story, vuelve a la pantalla grande casi siete años después de la cuarta entrega y 30 años después de la primera. Esta vez, los personajes luchan contra una nueva amenaza y pelean por mantener su relevancia a pesar de la obsesión de los niños con las pantallas.
La nueva "villana" es Lilypad, una tableta verde que cautiva la atención de Bonnie, la nueva dueña de los juguetes, y la desvía de ellos. Ahora, los personajes principales, Woody, Jessie y Buzz, deben evitar que la forma tradicional de juego quede en el olvido.
El elenco de doblaje de Toy Story 5
Para esta entrega, regresan los actores mexicanos que interpretan a los personajes principales, quienes con su gran habilidad y experiencia han logrado dar voz a los tan conocidos juguetes.
Arturo Mercado Jr. vuelve como Woody después de reemplazar a Carlos Segundo desde Toy Story 3. El actor, locutor y director de doblaje mexicano es conocido por sus más de 40 años de trayectoria en el ámbito. Es mayormente popular por ser la actual voz oficial de Mickey Mouse y la voz recurrente de Tom Cruise desde hace 20 años.
José Luis Orozco es la voz de Buzz Lightyear. A lo largo de su carrera ha prestado su voz a numerosos personajes, tales como Ben 10 y Harry Potter. Además, ha participado en programas de televisión como Corazón Salvaje y ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro de México.
Irán Castillo Pinzón es la voz oficial de Jessie desde Toy Story 2. Comenzó su carrera a muy temprana edad participando en comerciales. Se hizo conocida por sus participaciones en diversas telenovelas de Televisa, tales como Agujetas de color de rosa, donde interpretó a Cecilia.
Arturo Castañeda interpreta a Forky, personaje que se dio a conocer en Toy Story 4. Al igual que su padre, Mario Castañeda, ha tenido una larga trayectoria como locutor, actor y director de doblaje. Algunos personajes a los que les ha dado voz son Robbie Shapiro en Victorious y Barry Allen en la serie Flash.
Varios de los nuevos personajes son interpretados por star talents. Esta es una práctica adoptada a menudo para atraer a más público a través de la popularidad de las personalidades contratadas.
Bad Bunny es quien presta su voz a Pizza con Gafas. Es un músico urbano puertorriqueño cuya carrera actualmente se encuentra en su auge. Hoy en día es considerado uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify.
Belinda es Lilypad, la inteligencia artificial contra la cual luchan los juguetes. La actriz y cantante mexicana es famosa gracias a sus múltiples papeles de actuación. Vale la pena mencionar que ya ha tenido experiencia en el doblaje, interpretando a personajes como Poppy en Trolls.
Penélope Cruz da voz a Flamenco. También es famosa por sus reconocidos papeles en cine. Ganó el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Vicky Cristina Barcelona en 2009. Además, es conocida por haber sido la primera actriz española nominada a dichos premios.
Bizarrap es Santa de Jardín. Nació en Ramos Mejía y se ha vuelto mundialmente famoso gracias a sus BZRP Music Sessions, donde ha colaborado con artistas como Shakira, Daddy Yankee y Quevedo. Su carrera comenzó inicialmente a través de la plataforma YouTube.
Miguel Granados en esta ocasión le da vida a Dr. Locuaz. Es un humorista, presentador de radio y televisión. Se ha hecho popular a través de sus trabajos televisivos como Permitidos y Sin Modificar, además de fundar el canal de streaming Olga.