Piqué causa polémica en redes al lucir 'acabado'

La reciente aparición de Gerard Piqué frente a las cámaras desencadenó una serie de debates y comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios se sorprendieron por el cambio notorio en la apariencia del exfutbolista español.
Muchos lo describieron como "demacrado" y "mayor", generando inquietud sobre los efectos personales que atraviesa el empresario, especialmente a cuatro años de su mediática ruptura con Shakira.
Las imágenes de Piqué circularon rápidamente en distintas plataformas y los seguidores no tardaron en cuestionarse:
"¿Qué le pasó a Piqué?" y también surgieron mensajes que hicieron referencia a su relación actual: "Qué mala mano la de Clara Chía".
El excapitán del Barcelona comenzó a ser tendencia, mientras la conversación en redes comparaba su aspecto actual con el de años atrás.
A cuatro años de aquella ruptura con Shakira, los usuarios de redes sociales debatieron la actual imagen de Piqué, asegurando que "parece muy delgado, cansado y con muchos más años".
Reacciones
El portal @getv publicó el video donde Piqué interactúa con los seguidores respecto a la Copa del Mundo 2026, pero fue su aspecto físico el que acaparó la atención.
@getv
SAI, ZIIIIIKA! ❌🏆 O ex-zagueiro espanhol Piqué estava opinando sobre a Copa do Mundo 2026, quando soltou que a Seleção será uma das decepções. 📷 Reprodução/Gerard Piqué pique futebol seleção copadomundo♬ som original - getv - getv
El punto de inflexión fue un video de TikTok del portal @getv donde Piqué, a sus 39 años, apareció compartiendo sus pronósticos acerca del Mundial 2026.
Respondió a preguntas sobre el posible campeón, el jugador revelación y el máximo goleador, pero el foco no estuvo en sus opiniones, sino en su apariencia.
- "Tiene como 60 años".
- "En verdad que Shakira sí te tenía bonito, qué mala mano la de Clara Chía".
- "La mala mano sí existe".
- "Alv, super acabado".
- "¿Qué le pasó?"
- "CLARAmente no le ha ido bien".
- "Es Piqué o el papá de Piqué".
- "Se supone que era más joven que Shakira ¿no?"
En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron el fin de su relación de 12 años, noticia que causó gran revuelo tanto en el mundo del entretenimiento como en el deportivo.
Fanáticos y público en general recibieron el anuncio con asombro, más aún después de meses de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del entonces futbolista.
El comienzo de la nueva vida de Piqué tomó aún más relevancia cuando se le vinculó de inmediato con Clara Chía, lo que intensificó los señalamientos hacia la joven, entonces de 22 años, como la "tercera en discordia" entre la famosa pareja.