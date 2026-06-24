Versión en español de 'Dai Dai': La canción de Shakira para el Mundial

Shakira sorprendió al mundo del fútbol al lanzar la esperada versión en español de "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026, una colaboración junto al artista Burna Boy.
Este estreno exclusivo se produjo durante la transmisión de un partido clave entre Colombia y la República Democrática del Congo, el cual fue difundido por Telemundo, la reconocida cadena estadounidense en español.
La presentación de la canción marcó un doble motivo de celebración para la artista colombiana: además de estrenar el tema ante millones de espectadores, Colombia consiguió una victoria por 1-0 en su enfrentamiento de fase de grupos.
La energía futbolera del evento se sintió tanto en la cancha como en la voz de Shakira, reforzando el ambiente global y festivo del torneo.
La canción, que incorpora un estribillo en varios idiomas y frases motivadoras como "Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)", simboliza el espíritu del Mundial 2026.
Tras el lanzamiento de una versión electrónica a cargo de Clean Bandit el 12 de junio, ahora la versión en español le da una identidad especial al evento para todos los aficionados hispanohablantes, sumándose a la diversidad cultural que caracteriza la competición.
Una interpretación especial en la final
El compromiso de Shakira con el Mundial no se detiene en el estreno. La artista de Barranquilla interpretará la versión en español de "Dai Dai" en la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).
Más de 82.000 asistentes podrán disfrutar en directo de este momento único, consolidando la presencia de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
LETRA
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
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Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
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Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
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La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
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Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
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Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
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Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos