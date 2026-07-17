Así fue la despedida de José Contreras

La noche de este viernes 17 de julio, Comunicaciones realizó el partido de despedida José Manuel Contreras, quien esta noche se despidió oficialmente de toda actividad como futbolista profesional. El partido programado para las 20:00 horas tuvo una pequeña demora y empezó a las 20:20 horas ante una muy buena asistencia de público en el estadio cementos Progreso de la zona 6 capital.
José Contreras estuvo acompañado de su esposa e hijos durante la entonación del Himno Nacional de Guatemala, mientras que en la general se daba un show de luces pirotécnicas. Dicho momento fue emotivo ya que la hija de Contreras se quebró y el homenajeado de la noche también se mostró muy sentimental.
Los equipos que arrancaron esta noche como titulares fueron:
Comunicaciones: Fredy Pérez, Elsar Martín, Brayam Castañeda, José Contreras, Andeersson Ortíz, Stheven Robles, Emerson Raymundo, Dewinder Badley, Luis Olivera, David Parada y Nelso García. Director técnico Iván Franco Sopegno.
Amigos del Moyo: Edgar Estrada, Nestor Martínez, Gustavo Cabrera, Carlos Gallardo, Álvaro Jiménez, José Corena, Juan Manuel Funes, Martín Machón, Andrés Lezcano, Hernán Sandoval y Lynner García. Director técnico Marco Antonio Figueroa.
Victoria de Comunicaciones 7-1
El resultado del partido favoreció a Comunicaciones, que venció al equipo de los Amigos del Moyo 7-1 con doblete de Dewinder Bradley (5 y 10), y goles de Andersson Ortíz (25), Nelso García (27), José Contreras (38), Karel Espino (46) y Axel de la Cruz (61). El gol del descuento fue hecho por José Contreras (67).
El partido tuvo dos tiempos de 40 minutos cada uno y José Contreras jugó un tiempo con la camisola blanca y la otra con el equipo de sus amigos.
El adiós
El momento más emotivo de la velada futbolística celebrada en el estadio Cementos Progreso fue al minuto 67, cuando se dio la salida de José Manuel Contreras y el ambiente se volvió muy emotivo. El momento ocurrió tras marcar un gol desde el punto de penal.
En su discurso, Contreras recordó a su familia, agradeció al club, y pidió a la afición a apoyar al equipo que la temporada pasada no la pasaron bien. "Vivan los Cremas por siempre, acá hay un hincha más", fueron sus últimas palabras.
Entre aplausos, lágrimas y quema de pirotécnica, el "Moyo" abandonó por última vez el césped artificial del Cementos Progreso viviendo así su último momento como futbolista profesional.