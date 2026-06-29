Michael: La película biográfica más taquillera de la historia

La cinta biográfica "Michael" dedicada a la vida de Michael Jackson acaba de romper todos los récords al convertirse en la película biográfica más taquillera de la historia, desplazando a "Oppenheimer" del primer lugar.
La producción, distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y Universal Pictures internacionalmente, ha recaudado 977 millones de dólares en la taquilla global, superando los 975 millones que obtuvo "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y centrada en la vida del físico J. Robert Oppenheimer.
Esta cifra marca un nuevo referente en la industria, pues la biopic de Michael Jackson se consolida en la cima tanto entre las películas biográficas generales como en el segmento de las biopics musicales.
Michael no solo estableció el récord de recaudación total, sino que también logró convertirse en la película biográfica musical más exitosa al superar a "Bohemian Rhapsody", la biopic de 2018 sobre Freddie Mercury y Queen, que recaudó 911 millones de dólares en todo el mundo.
La película obtuvo 607,2 millones de dólares fuera del mercado estadounidense y 370,2 millones en la taquilla doméstica desde su estreno en abril, lo que muestra la fuerte aceptación internacional y local que ha tenido el largometraje.
Desde su lanzamiento, la película impresionó por su desempeño en la taquilla. El debut reunió 97 millones de dólares solo en Estados Unidos y 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana — una cifra que representó el mejor estreno de una biopic musical.
Dirección, elenco y enfoque
Antoine Fuqua dirigió la película, mientras que Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, asumió el papel principal en su debut como actor.
El elenco incluye a Colman Domingo y Nia Long, quienes interpretan a los padres del cantante, Joe y Katherine Jackson.
El filme recorre distintas etapas de la carrera de Michael Jackson, desde sus inicios junto a The Jackson 5 hasta su consolidación como figura mundial de la música pop, retratando momentos clave de su carrera profesional.
La campaña de promoción estuvo dirigida por Lionsgate, que optó por destacar elementos clave relacionados con la carrera musical de Michael Jackson, como las recreaciones de icónicos conciertos, coreografías y videoclips.
El éxito de "Michael" estableció también un hito en la historia de Lionsgate, posicionando al filme como la película más taquillera del estudio, por encima de "The Hunger Games: Catching Fire" (2013), que había acumulado 865 millones a nivel mundial.
De esta manera, "Michael" se consolida como un fenómeno que trasciende las biografías cinematográficas y confirma la vigencia del legado artístico de Michael Jackson en la cultura popular global.