 Michael: La película biográfica más taquillera de la historia

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Farándula

“Michael” se convierte en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos

La película sobre el famoso cantante ha logrado 977 millones de dólares en taquilla, superando a Oppenheimer y marcando un hit en la historia.

Compartir:
Michael, Instagram
Michael / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cinta biográfica "Michael" dedicada a la vida de Michael Jackson acaba de romper todos los récords al convertirse en la película biográfica más taquillera de la historia, desplazando a "Oppenheimer" del primer lugar.

La producción, distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y Universal Pictures internacionalmente, ha recaudado 977 millones de dólares en la taquilla global, superando los 975 millones que obtuvo "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y centrada en la vida del físico J. Robert Oppenheimer.

Esta cifra marca un nuevo referente en la industria, pues la biopic de Michael Jackson se consolida en la cima tanto entre las películas biográficas generales como en el segmento de las biopics musicales.

Michael no solo estableció el récord de recaudación total, sino que también logró convertirse en la película biográfica musical más exitosa al superar a "Bohemian Rhapsody", la biopic de 2018 sobre Freddie Mercury y Queen, que recaudó 911 millones de dólares en todo el mundo.

La película obtuvo 607,2 millones de dólares fuera del mercado estadounidense y 370,2 millones en la taquilla doméstica desde su estreno en abril, lo que muestra la fuerte aceptación internacional y local que ha tenido el largometraje.

Desde su lanzamiento, la película impresionó por su desempeño en la taquilla. El debut reunió 97 millones de dólares solo en Estados Unidos y 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana — una cifra que representó el mejor estreno de una biopic musical. 

Dirección, elenco y enfoque

Antoine Fuqua dirigió la película, mientras que Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, asumió el papel principal en su debut como actor. 

El elenco incluye a Colman Domingo y Nia Long, quienes interpretan a los padres del cantante, Joe y Katherine Jackson.

El filme recorre distintas etapas de la carrera de Michael Jackson, desde sus inicios junto a The Jackson 5 hasta su consolidación como figura mundial de la música pop, retratando momentos clave de su carrera profesional.

La campaña de promoción estuvo dirigida por Lionsgate, que optó por destacar elementos clave relacionados con la carrera musical de Michael Jackson, como las recreaciones de icónicos conciertos, coreografías y videoclips.

El éxito de "Michael" estableció también un hito en la historia de Lionsgate, posicionando al filme como la película más taquillera del estudio, por encima de "The Hunger Games: Catching Fire" (2013), que había acumulado 865 millones a nivel mundial.

De esta manera, "Michael" se consolida como un fenómeno que trasciende las biografías cinematográficas y confirma la vigencia del legado artístico de Michael Jackson en la cultura popular global.

En Portada

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13t
Nacionales

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13

08:40 AM, Jun 29
Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batres

09:12 AM, Jun 29
PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristast
Nacionales

PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristas

08:01 AM, Jun 29
Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra postet
Nacionales

Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

08:52 AM, Jun 29
Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzalt
Nacionales

Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzal

07:10 AM, Jun 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaCopa del MundouniversofutbolEstados UnidosMéxicoBrasilredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar