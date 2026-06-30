 Latin Grammy 2026: Artistas Reconocidos con Premios Especiales

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Farándula

Latin Grammy 2026 anuncia a los artistas que recibirán los Premios Especiales

La Academia Latina de la Grabación premiará a figuras icónicas en la música hispana durante una gala el 9 de noviembre, destacando la importancia de su legado cultural.

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La Academia Latina de la Grabación reveló a los ganadores de los Premios Especiales para la edición 2026 del Latin Grammy, que se celebrará el próximo 12 de noviembre. 

Esta nueva edición reconoce a figuras icónicas de la música latina por sus aportes excepcionales y trayectoria.

Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta serán homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical, una de las más importantes distinciones otorgadas por la Academia.

Por su parte, Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo, reconociendo su impacto significativo en el desarrollo y proyección de la música latina.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, afirmó: "Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical".

Con esta premiación, el Latin Grammy 2026 busca poner en valor las carreras que han dejado huella indeleble en distintos ámbitos musicales y culturales.

¿Qué representan estos reconocimientos?

El Premio a la Excelencia Musical distingue a intérpretes que, durante años de carrera, han hecho contribuciones creativas de altísimo valor artístico al repertorio latino y sus comunidades. Por otro lado, el Premio del Consejo Directivo se otorga a quienes han realizado aportes relevantes en la industria, no necesariamente a través de la interpretación, sino desde otras áreas clave del sector.

Ambos galardones se conceden a partir de la votación del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, manteniendo así un alto estándar de reconocimiento entre los profesionales del ámbito musical latino.

La ceremonia de entrega de los Premios Especiales se realizará el 9 de noviembre, en el marco de la Semana Latin Grammy en Las Vegas.

Durante esta jornada especial, la Academia no solo celebrará el talento y la dedicación de los premios mencionados, sino que por segundo año consecutivo también entregará el Premio al Educador de Música Latina.

Esta distinción reconoce a un educador sobresaliente que integra la música latina en su enseñanza, ofreciendo un aporte invaluable a la formación cultural de nuevas generaciones. Además, el programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos por un valor de 10,000 dólares para fomentar la educación musical bajo la alianza con la Fundación Cultural Latin Grammy.

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