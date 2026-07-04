 ¿Es IA? La sorprendente foto de la boda de Taylor Swift

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Farándula

¿Es IA? La exclusiva foto de la boda de Taylor Swift que tiene de cabeza a sus fans

Taylor Swift y Travis Kelce se unieron en una boda secreta en Nueva York, con un despliegue de seguridad y la participación de celebridades.

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Travis Kelce Taylor Swift, Instagram
Travis Kelce Taylor Swift / FOTO: Instagram
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En Nueva York, el Madison Square Garden se transformó en el epicentro de la cultura pop y la exclusividad, albergando la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento que movilizó a la ciudad y a sus fanáticos. 

La celebración, marcada por el lujo y el secreto, estrenó el 3 de julio una señal luminosa que confirmó el matrimonio: "Recién casados", mientras multitudes y celebridades llenaban el corazón de Manhattan.

Desde días antes, los rumores crecieron ante la posibilidad de que la boda coincidiera con los festejos del Día de la Independencia.

Sin embargo, pocos esperaban la magnitud del operativo: calles cerradas, accesos blindados y un dispositivo de seguridad que incluyó acuerdos de confidencialidad para todos los asistentes.

El ingreso a la ceremonia fue extremadamente controlado. Los teléfonos móviles de invitados, organizadores y personal de logística quedaron confiscados temporalmente, con el fin de evitar cualquier filtración antes del anuncio oficial. Incluso el alcalde Zohran Mamdani hizo bromas públicas sobre el despliegue y el calor que afectaba a la ciudad.

El toque original llegó con la participación del actor Adam Sandler como oficiante, amigo cercano de la pareja y colega de Kelce en la filmación de "Happy Gilmore 2". La decisión rompió con las tradiciones y le dio a la velada un ambiente distendido y familiar.

En lugar de elegir damas y padrinos convencionales, los hermanos de los novios fueron los encargados de acompañarlos en el altar: Austin Swift fungió como "man of honor" de Taylor, mientras Jason Kelce fue el padrino de Travis.

Vestido de alta costura y look coordinado

Uno de los secretos mejor guardados era el atuendo de la novia. Al finalizar la ceremonia se reveló que Taylor Swift vistió un diseño exclusivo de Jonathan Anderson para Dior, el primer vestido de novia de alta costura creado por el diseñador para una celebridad.

Complementó su look con zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Travis Kelce también optó por Dior, marcando una fuerte coordinación estilística entre ambos.

El evento atrajo a una gran cantidad de famosos, captados en las inmediaciones del recinto. Selena Gomez, Ed Sheeran, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Bradley Cooper y Karlie Kloss fueron algunos de los primeros en llegar, seguidos más tarde por Brad Pitt, Ethan Hawke y Zoë Kravitz. 

La ausencia de Blake Lively, reconocida como una de las amigas más cercanas de Taylor Swift, fue notoria entre los asistentes.

En la víspera del enlace, la pareja sorprendió al anunciar una donación conjunta de 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos, una noticia que rápidamente se viralizó entre seguidores y medios.

La historia de amor se hizo pública en septiembre de 2023. El compromiso llegó el 26 de agosto de 2025, cuando Travis le entregó a Taylor Swift un anillo de diamantes diseñado especialmente para la ocasión en el jardín de su casa en Misuri.

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