 Bellakath y Erling Haaland: Revuelo por su Foto en la Cama

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Bellakath desata una ola de reacciones por su foto en la cama con Erling Haaland

La cantante mexicana puso de cabeza a sus fans al revelar una imagen que deja entrever un momento íntimo con el famoso jugador de Noruega, pero, ¿es real?.

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Bellakath Erling Haaland, Instagram
Bellakath Erling Haaland / FOTO: Instagram
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Katherinne Huerta, ahora conocida como Bellakath, saltó a la fama en 2019 como parte del elenco de Enamorándonos, programa de Televisión Azteca que pretendía formar parejas entre televidentes que acudían a buscar el amor.  

Su apodo viene de la palabra Bellaka mezclando su nombre Katherine para ahora conocerla como Bellakath.

La cantante Bellakath, quien, además de ir "subiendo como la espuma" en la industria del reguetón y cumbiatón, ha ganado miles de seguidores, no solo por su belleza, sino por sus polémicas publicaciones. 

En esta ocasión, la artista mexicana encendió las redes sociales tras compartir una imagen que deja entrever un momento íntimo con el famosos jugador de Noruega: Erling Haaland.

" ???? @erling", escribió en la publicación.

Foto embed
Bellakath Erling Haaland - Instagram

Como era de esperarse, la imagen de inmediato se viralizó desatando una ola de comentarios. La realidad es que se trata de inteligencia artificial, pues el futbolista tienen una relación formal desde 2021 con la joven Isabel Haugseng Johansen.  Ambos se conocen desde la infancia y ambos crecieron y jugaron en las categorías juveniles del mismo club, el Bryne FK.  

  • "Ay mijaaaa Isabel te va agarrar de las greñas?????"
  • "Ahora todo es IA, que falsedad por Dios"
  • "Eso ya no me gustó ?️??️"
  • "Que horror wey, no respetan nada, ni a un wey con pareja e hijos que ni de chiste las vería ?"
  • "Tiene esposa e hija, ya respeta algo hija"
  • "Yo creo que a los noruegos no les gusta este tipo de cosas, lo digo por que vivo en noruega y ellos respetan su privacidad ☹️"

Más sobre ella

Bellakath tiene 28 años, y es originaria de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México (CDMX).

Además de su carrera como cantante y productora musical, su físico y vida que presume en redes sociales, Bellakath toca el violín, es abogada y se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es una actriz, influencer y cantante que comenzó a hacerse famosa por su participación en el programa "Enamorándonos", de Televisión Azteca.

Luego de tener varias apariciones en televisión nacional, decidió incursionar en el mundo de la música, convirtiéndose en una de las mayores exponentes del "bellakeo", un estilo de música derivado del reguetón.

Muchas de sus canciones como "Gatita", "Y yo me le pego", entre otras, son todo un éxito debido a que con ellas se les da voz a las mujeres que gustan del género urbano y tienen un estilo de vida que se caracteriza por ir a las fiestas, o eventos conocidos como "perreos", el consumo de cerveza y la fiesta en general.

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