 ¿Fin de Ventaneando? Comunicado de Azteca tras crisis de Pedro Sola

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Farándula

¿Ventaneando llegará a su fin? Azteca lanza comunicado tras la crisis por Pedro Sola

Luego de la presión social, la salida de anunciantes y la marcha que realizaron miles de personas para pedir el despido del conductor, la televisora decidió dar la cara ante las críticas.

Compartir:
Ventaneando, Facebook
Ventaneando / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La controversia que involucra a Pedro Sola y el equipo completo de Ventaneando llegó a su punto más alto después de la lectura en vivo del comunicado oficial de TV Azteca

Pero la reacción del público, lejos de apaciguarse con la postura institucional de la televisora, se intensificó en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la sinceridad del pronunciamiento y exigieron medidas concretas contra los responsables.

Durante la transmisión, los conductores del programa reafirmaron su compromiso con el bienestar animal, lo que no bastó para calmar a los internautas que expresaron fuertes críticas en plataformas como X.

Los comentarios señalan que el mensaje parecía ensayado y carente de convicción, acusando al equipo de falta de autenticidad y de actuar solo por presión pública.

"Lo dicen ahora, la dijeron sin titubear, sin leer nada, por lo cual es lo que opinan y creen realmente. Ustedes que se incluyeron en las disculpas; los que queremos que paguen son Paty y Pedro".

Otros comentarios acusaron al programa de utilizar el comunicado como mecanismo de control de daños.

"Ya nadie les cree, todo leído en un teleprónter, eso no es genuino. Como gran parte del país se les fue encima, ahora sí están comprometidos. Por favor, que les crean los que los quieren. ¡No más Ventaneando!".

Mexicanos realizan manifestación exigiendo el despido de Pedro Sola por “atacar” a los perros

Indignación social se desata con convocatoria de marcha para exigir la salida de Pedrito Sola de TV Azteca por sus polémicos.

La molestia creció con señalamientos directos sobre la falta de consecuencias reales para los implicados y acusaciones de que las acciones del elenco promovieron el maltrato animal. En redes circularon mensajes que pedían la cancelación del programa y sostenían que, pese a las disculpas, las palabras y acciones pasadas de los conductores ya habían dejado claro su verdadero posicionamiento.

Poca contundencia en la respuesta institucional

Con el comunicado titulado "Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente", TV Azteca y Grupo Salinas defendieron su larga trayectoria apoyando la protección animal y el respeto por todos los seres vivos. 

No obstante, la postura de la empresa fue completamente institucional y evitó mencionar sanciones, suspensiones o la salida de Pedro Sola.

El comunicado se centró en deslindar a la organización de las declaraciones que dieron origen a la crisis y subrayó que esas expresiones "no reflejan lo que promovemos como organización".

El documento incluyó también el anuncio de un programa especial para capacitar y sensibilizar a sus equipos de trabajo en temas de bienestar animal, reafirmando su postura oficial con la frase: "Seguiremos siendo aliados de los animales".

La crisis, que surgió tras los polémicos comentarios de Pedro Sola en torno a los llamados "perrhijos", escaló rápidamente. El conductor dijo en directo que no toleraba la presencia de perros en espacios comerciales y añadió: "Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada". Estas palabras se interpretaron en redes como un llamado al maltrato animal.

En Portada

Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitudt
Nacionales

Insivumeh confirma que sismo tuvo 7.4 de magnitud

10:29 AM, Jul 17
Conred verifica reportes de deslizamientos y grietas en algunos puntos tras fuerte sismot
Nacionales

Conred verifica reportes de deslizamientos y grietas en algunos puntos tras fuerte sismo

09:59 AM, Jul 17
Arévalo llama a la población a la calma tras fuerte sismot
Nacionales

Arévalo llama a la población a la calma tras fuerte sismo

10:07 AM, Jul 17
Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos tras sismot
Nacionales

Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos tras sismo

11:09 AM, Jul 17
Guatemala podría presentar variaciones en nivel de la marea tras sismot
Nacionales

Guatemala podría presentar variaciones en nivel de la marea tras sismo

11:05 AM, Jul 17

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolArgentinaGuatemalaEstados UnidosFIFAInglaterraMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar