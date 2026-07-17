¿Fin de Ventaneando? Comunicado de Azteca tras crisis de Pedro Sola

La controversia que involucra a Pedro Sola y el equipo completo de Ventaneando llegó a su punto más alto después de la lectura en vivo del comunicado oficial de TV Azteca.
Pero la reacción del público, lejos de apaciguarse con la postura institucional de la televisora, se intensificó en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la sinceridad del pronunciamiento y exigieron medidas concretas contra los responsables.
Durante la transmisión, los conductores del programa reafirmaron su compromiso con el bienestar animal, lo que no bastó para calmar a los internautas que expresaron fuertes críticas en plataformas como X.
Los comentarios señalan que el mensaje parecía ensayado y carente de convicción, acusando al equipo de falta de autenticidad y de actuar solo por presión pública.
"Lo dicen ahora, la dijeron sin titubear, sin leer nada, por lo cual es lo que opinan y creen realmente. Ustedes que se incluyeron en las disculpas; los que queremos que paguen son Paty y Pedro".
Otros comentarios acusaron al programa de utilizar el comunicado como mecanismo de control de daños.
"Ya nadie les cree, todo leído en un teleprónter, eso no es genuino. Como gran parte del país se les fue encima, ahora sí están comprometidos. Por favor, que les crean los que los quieren. ¡No más Ventaneando!".
La molestia creció con señalamientos directos sobre la falta de consecuencias reales para los implicados y acusaciones de que las acciones del elenco promovieron el maltrato animal. En redes circularon mensajes que pedían la cancelación del programa y sostenían que, pese a las disculpas, las palabras y acciones pasadas de los conductores ya habían dejado claro su verdadero posicionamiento.
Poca contundencia en la respuesta institucional
Con el comunicado titulado "Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente", TV Azteca y Grupo Salinas defendieron su larga trayectoria apoyando la protección animal y el respeto por todos los seres vivos.
No obstante, la postura de la empresa fue completamente institucional y evitó mencionar sanciones, suspensiones o la salida de Pedro Sola.
El comunicado se centró en deslindar a la organización de las declaraciones que dieron origen a la crisis y subrayó que esas expresiones "no reflejan lo que promovemos como organización".
El documento incluyó también el anuncio de un programa especial para capacitar y sensibilizar a sus equipos de trabajo en temas de bienestar animal, reafirmando su postura oficial con la frase: "Seguiremos siendo aliados de los animales".
La crisis, que surgió tras los polémicos comentarios de Pedro Sola en torno a los llamados "perrhijos", escaló rápidamente. El conductor dijo en directo que no toleraba la presencia de perros en espacios comerciales y añadió: "Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada". Estas palabras se interpretaron en redes como un llamado al maltrato animal.