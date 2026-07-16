Mexicanos exigen despido de Pedro Sola por atacar perros

La controversia en torno a Pedro Sola, reconocido conductor de televisión, trascendió las redes sociales y generó una movilización ciudadana en las calles luego de sus declaraciones sobre los perros.
La situación se intensificó cuando usuarios de TikTok organizaron una protesta frente a las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México, demandando su salida del canal.
El detonante fue un comentario hecho por Pedro Sola en el programa Ventaneando, donde expresó su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos como tiendas, restaurantes y supermercados.
La frase que más indignación causó fue su referencia a sentir deseos de "aventarles una carne envenenada" a los animales. Esta declaración provocó una inmediata reacción de desaprobación en redes sociales, generó el repudio de activistas y puso en jaque la imagen del programa, afectando incluso su relación con algunos patrocinadores.
A pesar de que el conductor emitió una disculpa pública para intentar frenar la ola de críticas, la polémica continuó escalando.
Las redes sociales se llenaron de testimonios y opiniones, algunos recordando episodios previos y otros exigiendo acciones contundentes, como el retiro definitivo de Sola de la pantalla chica.
Convocatoria en TikTok para manifestación presencial
La protesta dejó de ser una discusión digital para convertirse en una convocatoria concreta: usuarios de TikTok, liderados por la cuenta lizzy.nelly, organizaron una marcha pacífica programada para el 16 de julio de 2026 a las 11:00 horas, justo frente a TV Azteca, en Avenida Periférico Sur 4121. La invitación circuló por la plataforma bajo el nombre "Marcha: Fuera Pedro Sola".
La principal demanda es clara: los organizadores exigen la salida de Pedro Sola de la televisora en medio de la controversia. Los organizadores llamaron a que la protesta se realice en un ambiente de paz, proponiendo que los asistentes lleven carteles, consignas y, si lo desean, sus mascotas.
Entre los lemas propuestos por los convocantes destacan: "Libertad, respeto" y "Protesta pacífica". También cobran fuerza hashtags como #FueraPedroSola, #Ventaneando y #TVAzteca, que se viralizaron rápidamente, impulsando la visibilidad de la iniciativa dentro y fuera de TikTok.
Hasta el momento de la publicación de la convocatoria, el video superaba los 7 mil "me gusta" y sumaba cerca de 72 mil reproducciones. La amplia respuesta evidencia el impacto que el tema ha tenido en la opinión pública y la capacidad de movilización en torno a las redes sociales.