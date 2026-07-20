Detalles del fallecimiento del hijo de Aylín Mujica

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica vive uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, conocido en la escena de la música electrónica como DJ MAAHEZ.
El productor musical falleció a los 30 años durante un viaje a Barbados, una noticia que tomó por sorpresa a familiares, amigos y seguidores de la actriz. Aunque hasta el momento no existe un informe médico oficial sobre las causas de su muerte, diversos reportes coinciden en que el joven enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con una neumonía.
La noticia fue confirmada inicialmente por su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales mientras viajaba a Barbados para recuperar el cuerpo de su hijo. Poco después, Aylín Mujica rompió el silencio con un breve mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa.
"Muchas gracias, familia. Solo puedo decir que estoy devastada", escribió la actriz en una publicación de Instagram.
La presunta causa de su muerte
Hasta ahora, la familia no ha revelado oficialmente la causa del fallecimiento.
Sin embargo, medios mexicanos confirmaron que Mauro Menéndez había sido diagnosticado con neumonía días antes de viajar a Barbados. Según esa versión, la actriz le pidió insistentemente que permaneciera en reposo y evitara desplazarse, pero el joven decidió continuar con sus planes.
Los medios también señalan que el DJ viajó a la isla caribeña para asistir a un evento deportivo y que, una vez allí, sufrió complicaciones de salud.
Los reportes indican que la neumonía habría derivado en un infarto, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la familia ni por las autoridades médicas.
Aylín Mujica recibió la noticia mientras trabajaba
De acuerdo con diversos reportes, Aylín Mujica se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP cuando recibió la llamada que cambió su vida.
Tras conocer la noticia, la actriz suspendió sus actividades y viajó inmediatamente a Barbados para reunirse con su familia y realizar los trámites correspondientes para el traslado del cuerpo de su hijo.
Su padre, Osamu Menéndez, también se trasladó a la isla para acompañar el proceso.
¿Quién era Mauro Menéndez?
Mauro Menéndez nació fruto de la relación entre Aylín Mujica y el músico cubano Osamu Menéndez.
Aunque era hijo de dos figuras conocidas del entretenimiento, decidió construir su propio camino dentro de la música electrónica.
Bajo el nombre artístico de MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor especializado en géneros como house, tech house, latin house y moombahton.
A lo largo de su trayectoria lanzó sencillos como Tequila, Dirty Flow, Matadora, Safari e Isla de Mujeres, además de colaborar con artistas internacionales como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho.
También se presentó en importantes escenarios y festivales de música electrónica, consolidando una carrera con proyección internacional.
Su última publicación
Uno de los aspectos que más ha conmovido a sus seguidores fue descubrir cuál fue su última actividad en redes sociales.
El pasado 7 de julio compartió varias fotografías desde un estudio de grabación rodeado de sintetizadores, consolas y equipo profesional.
Las imágenes fueron acompañadas únicamente por las palabras "REAL MUSIC", sin dar señales de que atravesara un problema de salud. Diez días después, su fallecimiento fue confirmado por su familia.
Tras conocerse la noticia, amigos cercanos comenzaron a compartir recuerdos del productor musical.
Uno de ellos reveló que Mauro soñaba con convertirse en DJ residente en Las Vegas, un objetivo por el que trabajaba desde hacía varios años y que representaba la meta más importante de su carrera profesional.
¿Cómo puede complicarse una neumonía?
Aunque la causa oficial de muerte no ha sido confirmada, especialistas recuerdan que la neumonía puede convertirse en una enfermedad potencialmente grave.
La infección provoca inflamación en los pulmones y disminuye la capacidad del organismo para oxigenar la sangre. En algunos pacientes puede derivar en insuficiencia respiratoria, sepsis o aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un infarto debido al esfuerzo adicional que debe realizar el corazón.
No obstante, en el caso de Mauro Menéndez, cualquier explicación médica definitiva dependerá del informe oficial que emitan las autoridades correspondientes.