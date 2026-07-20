 Críticas a la selección española por llevar la Copa en bolsa
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La Selección de España fue criticada tras ser captada llevando la Copa en una bolsa de basura

¡Escándalo! Cucurella se hace viral en redes al publicarse un video del jugador saliendo del estadio aparentemente con la Copa del Mundo en una bolsa de plástico.

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España gana el Mundial 2026 de la FIFA - EFE
España gana el Mundial 2026 de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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La final de Mundial 2026, disputada entre España y Argentina, dejó varias imágenes virales, una de ellas fue la de Marc Cucurella.

El lateral de la selección apareció en zona mixta cargando con una bolsa de plástico transparente. Dentro, la supuesta Copa del Mundo.

La imagen sorprendió a miles de fanáticos, que no tardaron en cuestionar si ese era el trato que merece uno de los trofeos más importantes del fútbol. Pero en los comentarios también surgió otra versión.

Foto embed
Cucurella Copa Mundial - Instagram

Mientras unos criticaban la escena, otros aseguraron que no se trata de la copa original, sino de una réplica que reciben los campeones, en este caso España, ya que el trofeo auténtico solo se utiliza en la ceremonia y luego queda bajo resguardo.  

Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios que señalaban la anécdota:

  • "Lo de la copa en la bolsa me encanta",
  • "Lleva la Copa del Mundo como si fuese un kilo de tomates"
  • "La Copa del Mundo llegó en un bolso fino de Louis Vuitton y Cucu se la lleva en una bolsa", son algunos de los mensajes que se pueden leer.  

En realidad, la copa que levantó el capitán de España ante la mirada de todo el planeta y que ya se encuentra en Madrid, no era la que Cucurella llevaba en la bolsa de plástico. En realidad, se trataba de una réplica hecha con Lego. 

Más detalles

Durante los partidos del Mundial, sobre todo en las rondas finales, es habitual ver a aficionados con réplicas del trofeo en el estadio. También es algo recurrente en las celebraciones del equipo que ha conseguido el título. 

Al fin y al cabo, era imposible que transportase así una pieza de tanto valor. El trofeo stá hecho de 6,175 kilogramos de oro de 18 quilates.

Tiene un valor de 20 millones de dólares y la FIFA lo custodia en una bóveda en Suiza. Es decir, la Federación no va a quedárselo, tendrá que devolverlo una vez finalicen las celebraciones. 

En cuanto a la réplica de Lego, tiene un precio de 180 euros y está construida con 2842 piezas. La marca lo recomienda para "niños, niñas y aficionados al fútbol". El modelo coleccionable es una réplica idéntica del trofeo.

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